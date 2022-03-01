Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hostes Y.Y uçakta servis yaparken eteğinin altından fotoğrafını çeken İsviçreli bankacı yakayı ele verdi

    İstanbul aktarmalı İsrail’e giden uçakta hostes Y.Y., içecek servisi yapıyordu. O sırada eteğinin altından fotoğrafını çeken İsviçreli bankacı yakayı ele verdi. Suçunu inkar eden sapık, ülkesine dönmek için kefaleti ödemek istediğini söyledi...

    Seda Nur Günaydın
    Air sapık!

    İsviçre'nin çok önemli bir bankasında görevli 64 yaşındaki Claude T., İstanbul aktarmalı İsrail seferinde büyük bir taciz skandalına neden oldu. Özel bir havayolu şirketine ait uçakta 26 yaşındaki hostes Y.Y. içecek servisi yaptığı sırada eteğinin altından fotoğrafını çeken Claude T.'yi telefonunun patlayan flaşı ele verdi.



    SAÇMALIKMIŞ!
    Uçak Türkiye'ye iner inmez, hostesin şikayeti sonucu panikleyen yolcu kendisini adliyede buldu. İsviçreli bankacı Claude T. hakimlikteki savunmasında suçlamayı reddetse de şüpheli adam, 150 bin lira kefalet bedelini ödemeden yurt dışına çıkamayacak. Suçsuz olduğunu iddia eden bankacı, "Yanlışlık oldu. Ben 64 yaşındayım ve hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Bu saçmalığın sonlanmasını istiyorum" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye 3600 zammı
    Haberler Yaşam Hostes Y.Y uçakta servis yaparken eteğinin altından fotoğrafını çeken İsviçreli bankacı yakayı ele verdi
        SON DAKİKA