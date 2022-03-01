Hostes Y.Y uçakta servis yaparken eteğinin altından fotoğrafını çeken İsviçreli bankacı yakayı ele verdi

İsviçre'nin çok önemli bir bankasında görevli 64 yaşındaki Claude T., İstanbul aktarmalı İsrail seferinde büyük bir taciz skandalına neden oldu. Özel bir havayolu şirketine ait uçakta 26 yaşındaki hostes Y.Y. içecek servisi yaptığı sırada eteğinin altından fotoğrafını çeken Claude T.'yi telefonunun patlayan flaşı ele verdi.
SAÇMALIKMIŞ!
Uçak Türkiye'ye iner inmez, hostesin şikayeti sonucu panikleyen yolcu kendisini adliyede buldu. İsviçreli bankacı Claude T. hakimlikteki savunmasında suçlamayı reddetse de şüpheli adam, 150 bin lira kefalet bedelini ödemeden yurt dışına çıkamayacak. Suçsuz olduğunu iddia eden bankacı, "Yanlışlık oldu. Ben 64 yaşındayım ve hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Bu saçmalığın sonlanmasını istiyorum" dedi.