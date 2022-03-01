Hostes Y.Y uçakta servis yaparken eteğinin altından fotoğrafını çeken İsviçreli bankacı yakayı ele verdi





SAÇMALIKMIŞ!

Uçak Türkiye'ye iner inmez, hostesin şikayeti sonucu panikleyen yolcu kendisini adliyede buldu. İsviçreli bankacı Claude T. hakimlikteki savunmasında suçlamayı reddetse de şüpheli adam, 150 bin lira kefalet bedelini ödemeden yurt dışına çıkamayacak. Suçsuz olduğunu iddia eden bankacı, "Yanlışlık oldu. Ben 64 yaşındayım ve hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Bu saçmalığın sonlanmasını istiyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN