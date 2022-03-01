Bu sefer Kangal! Isparta'da okuldan eve dönen 13 yaşındaki Ahmet Efe Erol saldırıya uğradı: Başında 3 ısırık var

"BAŞINDA 3 ISIRIK VAR"

Ahmet Efe'nin teyzesi Gülay Güler, "Dünden bu yana şoktayız. Çocuğun başının 3 yerinde ısırık var. Her şeyden önemlisi travma geçiriyor. Burada bir hayli başıboş köpek var. Bana da iş yeri önünde birkaç kez saldırdılar. Ben de köpekleri çok severim ama kalabalık sürüler halinde gezen köpeklerden endişe duyuyoruz" dedi.