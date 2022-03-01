Bu sefer Kangal! Isparta'da okuldan eve dönen 13 yaşındaki Ahmet Efe Erol saldırıya uğradı: Başında 3 ısırık var

Çünür Mahallesi'nde, dün saat 16.30 sıralarında okuldan çıkıp, 3 arkadaşıyla evine giden Ahmet Efe Erol'a, sahibinin tasmasıyla gezdirdiği Kangal köpeği saldırdı.
Ahmet Efe'yi yere düşürdükten sonra başını dişleyen köpek, sahibi tarafından güçlükle kontrol edildi. Saldırı sonrası korku yaşayan Ahmet Efe, çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibi tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin incelemesi sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köpeğin 10 gün boyunca karantinaya alınması için sahibine talimat verdi. Sahibi ile köpeğin bakımının yapıldığı inşaatın şantiye sorumlusu da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ahmet Efe Erol, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
MAHALLEDE BAŞIBOŞ KÖPEKLER TOPLANIYOR
Isparta'da, dün okuldan evine dönerken, sahibinin gezdirdiği Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan Ahmet Efe Erol'un başında, 3 ısırık olduğu belirlendi. Köpek, bakımının yapıldığı inşaat alanında gözlem altında tutulurken, belediye ekipleri de mahalledeki küpesiz köpekleri toplamaya başladı. Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri, mahalledeki başıboş ve küpesiz köpekleri iğneyle uyuşturduktan sonra rehabilitasyon için hayvan barınağına götürdü.