Esenler’de gaz kaçağı paniği! Mahalleli sokağa döküldü





"BORUDA BIÇAK İZİ VAR, KASITLI YAPILDI"

Mahalle sakinlerinden Fatih Şen, "Kasıtlı olarak kapının önündeki gaz borusunu kesmişler. Yüzde 90 kasıtlı çünkü boruda bıçak izi var. Başka bir şeyle kesilmez. Doğal gaz borusunu niye kessinler ki? Kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Normalde doğal gaz boruları demirden ama bu plastikten. Bunu muhtemelen kasıtlı olarak kesmişler. Galiba bu binada oturan eski kiracılarla ev sahibi arasında problem yaşanmış. O yüzden kesmiş olabilirler diye düşünüyoruz. Biz de evimizdeydik. Ben de yan binada oturuyorum. Gelen sesle evi hemen boşalttık. 2 aylık da çocuğum var onu da evden çıkarmak zorunda kaldık" dedi.