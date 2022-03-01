Çiftlik Bank davasında Tosuncuk Mehmet Aydın'dan ilginç savunma: Bank derken oturağı kast ettim

MAHKEME TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'NE YAZI YAZILMASINA KARAR VERDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Çiftlik Bank adı altında yayınlanan televizyon ve Youtube kanallarındaki reklamlarının tespitinin yapılmasına ve tespitlere ilişkin detaylı rapor gönderilmesine karar verdi. Türk Patent Enstitüsü'ne de müzekkere yazılarak sanık Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank adına dair herhangi bir marka-patent başvurusu yapılıp yapılmadığının bildirilmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nın 29 Aralık 2017'de sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın başvurusu üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. Sanıkların Fame Game Hayvancılık Tic. San. AŞ., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti.'nin yetkilileri oldukları belirtilen iddianamede, söz konusu şirketlerle ilgili Çiftlik Bank Organizasyonu adı altında internette ve bir kısım ulusal televizyonlarda yapılan reklamlarda 'Bank' ifadesinin kullandıklarının belirlendiği kaydediliyor. İddianamede "BDDK raporunda da açıklandığı şekilde sanıkların 'Bank' ifadesini kullanmak için 5411 sayılı yasa gereğince ilgili kurumlardan herhangi bir izin almadıklarının tespit edildiğiö ifadeleri kullanılıyor. Değerlendirme kısmında sanıkların herhangi bir şekilde izin almadan 'Bank' kelimesini yetkilisi olduğu şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarda kullanarak üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtiliyor. İddianamede sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.