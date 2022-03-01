Çiftlik Bank davasında Tosuncuk Mehmet Aydın'dan ilginç savunma: Bank derken oturağı kast ettim

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada BDDK avukatı ve Mehmet Aydın'ın avukatı da hazır bulundu.
Sanık Fatih Aydın, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Çiftlik Bank ismi bir tabela ismiydi, resmi adı değildi. Kardeşimin şirketi olan Çiftlik Bilişim Tarım Hayvancılık'tır. Banka anlamında kullanılmamıştır" dedi.
FİRMAYI İLK KURDUĞUMDA CEBİMDE 10 BİN LİRA SERMAYEM VARDI
Sanık Mehmet Aydın da önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydederek "BDDK'nın asıl dava açması gerekenler bizim Çiftlik Bank tabelasını kabul edenlerdir. Ben bu firmayı ilk kurduğumda cebimde 10 bin lira sermayem vardı. Ben Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdum ve 'Bu ismi almak istiyorum' dedim. Onlar da bir sakınca görmedi ve Çiftlik Bank markasını adıma tescil etti. Ben bu marka adını 18 ay boyunca kullandım, 18 ay boyunca reklamını da ulusal kanallarda ve web sitelerinde yaptım. Tesislerimde de bu ismi tabelalarda kullandım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Bana bu süreç boyunca hiçbir uyarı yapılmadı. Hakkımda davalar açılınca bu dava da açıldı" ifadelerini kullandı.
TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE BANK PARKTAKİ OTURAK DEMEK
Bankacılık Kanunu'nda 'Banka' ibaresinin kullanılmasının yasaklandığını fakat kendisinin 'Bank' ismini kullandığını dile getiren Mehmet Aydın, "Türk Dil Kurumu sözlüğünde bank kelimesinin karşılığı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben bu oturağı da kast etmiş olabilirim başka bir şeyi de kast etmiş olabilirim ancak ben banka ibaresini kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.