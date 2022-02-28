Kahramanmaraş'ta bir doktor 30 yıl önceki öğretmenini tedavi etti

Göğsünde ağrı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran emekli Türkçe öğretmeni Emin Kahveci (69), hayatının en ilginç gününü yaşadı. Yapılan tetkikler sonucunda damar tıkanıklığı ortaya çıkan Kahveci, uygulanan koroner anjiyografiden istenilen sonucun alınamaması üzerine cerrahi müdahale kararı alındı.

KSÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi acil olarak hastaneye çağrıldı. Operasyon öncesi hastayla tanışıp bilgilendirme yapmak isteyen Kirişçi, hasta odasına girdiğinde karşısında 30 yıl önceki Türkçe öğretmeni Kahveci ile karşılaştı. Bilgilendirmenin ve Kirişçi'nin kendisini tanıtmasının ardından duygusal anlar yaşandı. Eski öğrencisinin yaptığı 5 saatlik cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuşan Kahveci, "Sanatçılar eserleriyle övünürler, benim de eserim Mehmet" dedi.