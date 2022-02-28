Çekmeköy'de asansör boşluğuna düşüp ölen çocukların soruşturması tamamlandı (Yaşam haberleri)

Çekmeköy'de geçen yıl Hasan ve Hüseyin Böyür kardeşlerin evlerinin arkasındaki inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisinde cansız bedenlerinin bulunması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, inşaat sahasında, çevresinde ve asansör boşluklarında gerekli güvenlik önlemlerini almayan Orhan Akyol'un gerekli dikkat ve özeni göstermediğini, özen yükümlülüğüne aykırı davranarak kusurlu olduğunu belirtti. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Seda Nur GÜNAYDIN

DENİZDEKİ CESET

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeni Mahalle'deki sahilde yürüyüş yapanlar, denizde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cansız beden, kimlik tespitinin yapılabilmesi için Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. genç kadının 27 yaşındaki Kübra Diri olduğunu tespit etti. Ayrıca babası İbrahim Diri'nin kızı hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

O MESAJ DELİL SAYILDI

Ankara'da kiracısı olan Iraklı kadının 16 yaşındaki kızına 'sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar'da bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Osman G.'nin, olayın ardından imama gönderdiği 'Şeytana uydum, özür dilerim' mesajını delil olarak gören Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verip cinsel istismardan dava açılması gerektiğini belirterek dosyayı, Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Ömer ÇETİN

SOKAK ORTASINDA KADINI DARP ETTİ

Kayseri'de sokakta ortasında şiddete uğrayan kadını, esnaf Samet Mermer (22) ile arkadaşı Yasin Dönmez (29) kurtardı. O anlar kameralara yansırken, kadının saldırgandan şikayetçi olmadığı belirtildi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadını darbeden kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

ALEVLER 2 CAN ALDI

İzmir Konak'taki bir evde elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Çıkan yangında, dumandan zehirlenen Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu (20) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürdü. Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜPER ÇOCUKLAR

Sakarya'da Doç. Dr. Osman Hamdi Mete ve milli karateci eşi Miray Mete'nin motosiklet tutkusu çocukları Mimoza (4) ve Melisa'ya (7) da geçti. Özel arazi motorlarıyla çamurlu ve engebeli arazide büyüklere taş çıkaran, motosikletle havalanan kardeşler, şimdi motokros ve süper moto yarışlarına hazırlanıyor. Baba Mete "Her şeyimiz hazır, takvim açıklandıktan sonra yarışlara katılacaklar. Yeterli seviyede koruma ürünlerini kullanıyoruz" dedi. Sosyal medyada da iki süper çocuğa büyük destek var.

ÖZGÜRLÜĞÜN FOTOĞRAFI

Tarihe 'postmodern darbe' olarak 28 Şubat'ın bugün 25. yıldönümü. Çeyrek asır önce yaşanan o kara günlerde binlerce kişi acı çekti. Kimi hayatını kaybetti, kimi hayallerini, umutlarını kimi de başarılarını... İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gören Nevin Karakuş ve Asiye Erker de o dönemin en acı tanıklarından. O günlerin acısını ilk günkü sıcaklığıyla yüreklerinde hisseden iki kader arkadaşı, coplandıkları üniversitenin önünde 25 yıl sonra objektifine bu kez 'özgürlük' pozu verdi. Nevin Karakuş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme teklifi trajikomik. Tüm hayallerimi, umutlarımı, içimdeki neşeyi aldılar. Erdoğan sayesinde 13 yıl sonra diplomamı alabildim. 13 yılım çalındı" dedi. Asiye Erker ise şöyle konuştu: 17 yılımı kaybettim. Erdoğan'ın bizim için bir şeyler yapacağını biliyordum. O bizim için mücadele etti ve özgürlüğümüzü verdi. Merve BİLKAY

GÜVERCİN UÇUVERDİ

Şanlıurfa'da güvercin güzellik yarışması yapıldı. Fiyatları dudak uçuklattı. İspir kuşunun 1 milyon TL'den satıldığı açıklandı.

VAKA SAYISI 49 BİNE İNDİ

Türkiye'de dün 394 bin 263 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 49 bin 792 kişiye tanı konuldu. 206 kişi hayatını kaybetti. 69 bin 845 kişi ise iyileşti.

17 MİLYON TL DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 16 milyon 806 bin 660 lira devretti. 5 bilenler 26 bin 647'şer lira, 4 bilenler 684'er lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

498 BİN DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 498 bin 250 lira devretti. 5 bilenler 4 bin 334'er, 4+1 bilenler 326'şar, 4 bilenler 38'er, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.