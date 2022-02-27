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    • Yaşam
    • 28.02.2022 05:15
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    • 28.02.2022 05:15
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    Kırıkkale'de gece yarısı facia! Eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartışan adam, tartışmanın büyümesinin ardından önce eşine ardından da ailesine bıçakla saldırdı. Saldırının ardından 5 kişi yaralandı.

    DHA
    Kırıkkale’de gece yarısı facia!

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Melike Y.'nin(20) ailesinin evine giden Yasin Y.(25) tartıştığı eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

    Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan eşi ile konuşmak için ailesinin evine giden Yasin Y., eşi Melike Y. ile tartışmaya başladı.

    Melike Y.'nin kardeşi Mustafa V.(20), babası Mehmet V.(52) ve annesi Münevver V.'nin(48) de katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı çıkaran Yasin Y., önce eşi Melike Y.'ye ardından Melike Y.'nin annesi Münevver V., babası Mehmet V., kardeşi Mustafa V.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan Yasin Y. de, kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

        Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Kırıkkale'de gece yarısı facia! Eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı
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