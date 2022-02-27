Ukrayna'dan tahliye sürüyor! THY Romanya'dan iki sefer planladı...

Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcuların talepleri doğrultusunda ek seferler planladı.

Konuyla ilgili olarak THY'nin sosyal medya hesabından "Planlanan Bükreş - İstanbul ek seferlerinin kalkış saatleri yerel saat ile 28 Şubat TK6889 - 00:55, 28 Şubat TK6881 - 22:00 ve 1 Mart TK6883 - 21:45" duyurusu yapıldı.

Planlanan seferler ile ilgili bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise şunları söyledi:

"Değerli yolcularımız; Romanya seferlerimizde yaşanan yoğun talep sebebiyle uçuşlarımızda ek seferler planlanmıştır."