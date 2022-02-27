Almanya'nın ölüme terk ettiği Türk hasta Celalettin Polat Malatya'ya getirildi!

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek için havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak iniş yaptığı Stuttgart'ta Celalettin Polat'ı alarak tedavi göreceği Malatya'ya getirilmesi için tekrar havalandı. Türkiye saati ile 12.00 sıralarında Almanya'dan havalanan uçak 16.30'da Polat'ın tedavisine devam edileceği Malatya'ya iniş yaptı. Celalettin Polat burada hazır bekleyen sağlık ekiplerince tedavisine devam edileceği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde hizmet veren Onkoloji Hastanesine sevk edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Celalettin Polat'ın Almanya'dan Türkiye'ye getiriliş sürecini yakından takip eden kardeşi Hamit Polat ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.