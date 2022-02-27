Geleceğe yapılacak her türlü adım ve projeler finans sektörü sürdürülebilirlik projelerini destekliyor

Tüm dünyada hem şirketler hem de devletler sürdürülebilirlik projelerini birinci öncelik haline getirmiş durumda. Geleceğin şekillenmesi ve kaynakların doğru ve verimli kullanılması açısından büyük önem taşıyan bu projelerin desteklenmesi özellikle finans kesimi açısından da büyük önem taşıyor. Son yıllarda sadece ekonomik değerin dikkate alındığı geleneksel iş modellerinin yerine sosyal ve çevresel konuların da dikkate alındığı yeni bir dünya düzenine girmiş bulunuyoruz. Kişisel çıkarların yerini toplumsal çıkarların aldığı bu yeni düzenin başrolünde ise, faaliyetleri dolayısıyla dünyanın finans ağını elinde tutan bankacılık sektörü yer alıyor. Bankacılık ve genel anlamıyla finans sektörü hem kendi sürdürülebilirlik projelerini hayata geçirirken bir yandan da bu çalışmaların finanse edilmesi noktasında önemli rol oynuyor.