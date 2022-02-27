Geleceğe yapılacak her türlü adım ve projeler finans sektörü sürdürülebilirlik projelerini destekliyor

Tüm dünyada hem şirketler hem de devletler sürdürülebilirlik projelerini birinci öncelik haline getirmiş durumda. Geleceğin şekillenmesi ve kaynakların doğru ve verimli kullanılması açısından büyük önem taşıyan bu projelerin desteklenmesi özellikle finans kesimi açısından da büyük önem taşıyor. Son yıllarda sadece ekonomik değerin dikkate alındığı geleneksel iş modellerinin yerine sosyal ve çevresel konuların da dikkate alındığı yeni bir dünya düzenine girmiş bulunuyoruz. Kişisel çıkarların yerini toplumsal çıkarların aldığı bu yeni düzenin başrolünde ise, faaliyetleri dolayısıyla dünyanın finans ağını elinde tutan bankacılık sektörü yer alıyor. Bankacılık ve genel anlamıyla finans sektörü hem kendi sürdürülebilirlik projelerini hayata geçirirken bir yandan da bu çalışmaların finanse edilmesi noktasında önemli rol oynuyor.
ENERJİ YATIRIMLARI ÖNDE
Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm sosyal sorumluluk projeleri bankalar tarafından finanse ediliyor. Böylece finans sektörü açısından da yeni bir iş alanı ve sorumluluk konusu da açılmış oldu. Yine kaynak verimliliği ile ilgili projeler de bankacılık ve finans sektörünün ilgi alanına girmeye başladı. Atıkların tekrar kullanılması, verimliliğin artırılması, bu noktada teknolojinin devreye girmesi için gerekli finans kaynağı da böylece sağlanmış oluyor.
ÇEVRECİ PROJELERE AYRIMCILIK
Finans kuruluşları özellikle karbon salımını sıfıra indirecek çevreci projelere pozitif ayrımcılık yaparak onların finansmanını kolaylaştırıp teşvik edici bir unsur olarak da öne çıkıyor. Bu noktada finanse edilecek projelerin sadece çevresel değil toplumsal ve sosyal etkileri de değerlendiriliyor. Ayrıca bankalar ve finans kuruluşları sürdürülebilirliği öne çıkartan ürün ve hizmetler sunmaya da başladı.