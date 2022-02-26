Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.02.2022 18:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2022 18:46
    ABONE OL

    THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelerden gelecek yolculara özel ücretle bilet imkanı

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Türk Hava Yolları'ndan flaş bir karar geldi. Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'ya komşu ülkelerden dönecek Türk vatandaşlarına özel ücretle bilet alma imkanı sunulacağını duyurdu.

    THY’den ’Ukrayna’ tarifesi

    Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan dönecek Türk vatandaşlarına özel ücretle bilet alma imkanı sunulacağını duyurdu.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz." ifadesini kullandı.

    MAKSİMIM 220 DOLAR OLARAK SAVİTLENDİ
    Öte yandan, THY'nin söz konusu bilet fiyatlarını maksimum 220 dolar olarak sabitlediği öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Balat altyapısına köklü çözüm
    Haberler Yaşam THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelerden gelecek yolculara özel ücretle bilet imkanı
        SON DAKİKA