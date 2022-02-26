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    • Yaşam
    • 27.02.2022 10:44
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    • 27.02.2022 10:44
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    Miraç Kandili kısa uzun güzel dualı ayetli anlamlı mesajları ve sözleri! Miraç Kandili resimli mesajları!

    Kandile artık saatler kala milyonlarca kişi Whatsapp ve Facebook üzerinden resimli Miraç Kandili mesajları göndermek istiyor. Vatandaşlar İslam alemi için son derece önemli olan bu günü Miraç Kandili'ni ibadet ve dualarla geçirecek. Sevdiklerine, dostlarına ve ailesine kandil mesajı atmak isteyenler için en güzel, anlamlı, dualı, ayetli Whatsapp Facebook Miraç Kandili mesajları ve sözlerine detaylı bir şekilde yer verdik.

    Miraç Kandili kısa uzun güzel dualı ayetli anlamlı mesajları ve sözleri!

    Miraç Kandili yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Yakınlarına resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri gönderecekler arama motorları üzerinden araştırmalara geçti. Sevdiklerine, dostlarına, yakınlarına, akrabalarına ve arkadaşlarına kandil mesajı göndermek isteyenler sabah saatlerinden itibaren mesajlar atmak üzere araştırmalara başladı. Ailenize, sevdiklerinize ve dostlarınıza göndermek üzere en güzel, anlamlı, dualı, ayetli Miraç Kandili mesajları sözlerine de haberimizden ulaşabilirsiniz. Resimli Miraç Kandili mesajlarını yazımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

    RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

    Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun.

    Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.

    Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

    Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

    Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.

    Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

    Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.

    Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

    Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

    Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

    Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

    DUALI KANDİL MESAJLARI

    Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

        Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

        Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

        Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

        Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

        Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.
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        Haberler Yaşam Miraç Kandili kısa uzun güzel dualı ayetli anlamlı mesajları ve sözleri! Miraç Kandili resimli mesajları!
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