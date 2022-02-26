Savaş sonrası Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşları yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Çok korkutucu

3 AYLIK TORUNUYLA TÜRKİYE'YE GELDİ: ÇOK KORKUTUCU

Öte yandan, Ukrayna'dan 3 aylık torunu, oğlu ve geliniyle ile Ankara'ya gitmek için Türkiye'ye gelen ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gözü yaşlı babaanne Olena Özdoğan, "Savaş çok zor. Geride annem, babam kaldı. Kalbim her dakika onları arıyor. Kalbim ağrıyor. Orada yaşananlar inanılmaz kötü. İnsanlar ölüyor, çok korkutucu. Kiev ve Harkov'da çok arkadaşım var. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz." dedi.

Olena Özdoğan şunları söyledi:

"Çok konuşamıyorum çünkü benim için çok zor. Savaş yerinde annem arkadaşlarım kaldı. Benim kalbim ağrıyor. Torunum için yardım istiyorum. İnanılmaz bir olay bu medeni zamanda yaşadığımız şeyler. Bütün diplomatlara sesleniyorum insanlar çok korkuyor. Rusya'yı sevmiyorum. Herkes için çok zor. 5 saat savaş alanında kaldık Kiev'de. Çok yorulduk. Oğlum gelinim ve torunumla geldik. Askerlerimiz için çok endişeliyiz arkadaşlarımız için de öyle"