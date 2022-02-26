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    • Yaşam
    • 26.02.2022 23:55
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    • 26.02.2022 23:56
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüştü: Devletimiz teyakkuz halinde

    Rusya ve Ukrayna savaşı sürerken bölgedeki vatandaşlarımızın tahliyesi de hız kazandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Odessa şehrinden tahliye edilerek, Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla telefonda görüntülü görüştü. Çavuşoğlu, "Özellikle çatışma bölgelerinden tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik" dedi. Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ukrayna'daki Türklerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydederek, "Tüm devlet olarak teyakkuz halindeyiz." dedi.

    Devletimiz teyakkuz halinde

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Odessa şehrinden tahliye edilip, Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul aracılığıyla görüntülü görüştü.

    Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının hepsini Türkiye'ye getireceklerini belirterek, diğer ülkelerle de bağlantıya geçtiklerini söyledi.

    Çavuşoğlu, "Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz. Diğer ülkelerle de konuştuk. Moldova, aynı şekilde Polonya, Macaristan. Onlar da aynı şekilde vizesiz ve aşı kartı olmaksızın, PCR testi istemeksizin geçirecekler. Sınırda yoğunluk olduğu için bazı kapılarda elbette zorluklar olabiliyor ama yol üzerinde aynı şekilde Bulgaristan'la da konuştuk. Bulgaristan'dan da sorunsuz bir şekilde geçeceksiniz. İçişleri Bakanı'mız da sınır kapılarındaki görevlilere talimat verdi. Bazı kardeşlerimiz biraz önce kapıdan Türkiye'ye girdi" dedi.



    'DEVLET OLARAK TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'
    Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ukrayna'daki Türklerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydederek, "Tüm devlet olarak teyakkuz halindeyiz. Biraz önce Ruslarla görüştük, Ukraynalılarla görüştük. Özellikle çatışma bölgelerinden tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik. Maalesef havadan ve denizden şu an mümkün gözükmüyor. Bir tek Zaporijya'da çatışmalar yoğunmuş, oradaki vatandaşlarımızdan evlerinden ayrılmamalarını istedik" diye konuştu.

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