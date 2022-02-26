Konya'da umuma açık tuvalette ceset bulundu

Konya'nın Merkez Meram ilçesinde bir kişi, umuma açık tuvalette ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sahibiata Mahallesi Bulgurtekke Sokak'ta görevliler, umumi tuvalete giren bir kişinin uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Cevap alamayan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Kenan Tosun (27) olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Tosun'un cesedi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesine morguna kaldırıldı.