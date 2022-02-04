Başak Cengiz’in samuray kılıcıyla öldürülmesinde bilirkişi raporu vahşeti gözler önüne serdi

Rapora göre Cengiz, karşı kaldırımda yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı. Yani maktul katiliyle göz göze geldi, ancak bundan habersizdi. Raporun en çok kan donduran tespiti ise şu oldu: "Sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi."