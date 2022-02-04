Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülmesinde bilirkişi raporu vahşeti gözler önüne serdi
İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz isimli kadın, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile katledildi. Yaşananların ardından bilirkişi raporu da tamamlandı. Rapora göre "Eylem, 29 saniye sürdü. Katil durmadan, duraksamadan devam etti" denildi.
Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Yürekleri sızlatan raporun detaylarına SABAH ulaştı.
Rapora göre Cengiz, karşı kaldırımda yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı. Yani maktul katiliyle göz göze geldi, ancak bundan habersizdi. Raporun en çok kan donduran tespiti ise şu oldu: "Sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi."
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, olaya ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilerek geniş ölçekli netleştirme yapılarak grafikli görüntülü çözüm raporu aldırılmasına hükmetmişti.