Konya Büyükşehir çiftçinin yanında! 52 milyon liralık tarımsal destek ve 65 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HAYVAN PAZARLARINDAN BİRİNİ YAPIYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 192 bin 473 metrekarelik alanda hizmet verecek yeni hayvan pazarı inşaatında sona yaklaştıklarını söyledi. Konya'nın büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'de birinci sırada, küçük baş hayvan varlığı ile ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Altay, Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birisi olacak tesisin sektöre önemli katkı sağlayacağını belirtti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanma aşamasına getirilen yeni hayvan pazarı Türkiye'nin en büyüklerinden birisi olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında en önemli şehirlerinden birinin Konya olduğunu belirterek, büyükbaş hayvan varlığı ile birinci sırada, küçükbaş hayvan varlığı ile ikinci sırada yer alan Konya'da hayvancılığın gelişmesi için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Yeri'ni Meram Boruktolu Mahallesi'ne taşımak için çalışmaları başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, "Yeni canlı hayvan pazarımızın inşaatını büyük oranda tamamladık. İçerisinde 4 bin 500 küçükbaş, 3 bin büyükbaş olmak üzere toplam 7 bin 500 kapasiteli hayvan satış alanları yer alacak. Depolama, ahır ve karantina merkezi, sosyal tesisleri, araç otoparkı ve TIR parkıyla toplam 192 bin 473 metrekare alanda inşaatını sürdürdüğümüz hayvan pazarı Türkiye'nin en büyük ve modernlerinden birisi olacak inşallah. Şehrimizin hayvancılık sektörü için de önemli bir kazanç olacak. Yeni hayvan pazarımızın tüm besicilerimize, çiftçilerimize ve şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN