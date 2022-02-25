Konya Büyükşehir çiftçinin yanında! 52 milyon liralık tarımsal destek ve 65 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki çiftçiye ve tarım projelerine desteğini sürdürüyor. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz şekilde sürdürdüklerini belirterek, özellikle pandemi döneminde tarımsal üretimin ve bu alanda kendi kendine yeten bir ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.
SUSUZ TARIM MODELİNE AĞIRLIK VERDİK
İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak yeni ürün desenlerinin desteklenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Bu süreçte az su tüketen veya susuz tarım modeliyle yetişebilecek ürünler önceliğimiz oldu. Büyükşehir olarak meyve fidanından tohum desteğine, fideden, sera naylonuna, tıbbi aromatik bitkilerden tarımsal makine ve ekipman desteğine kadar birçok alanda üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak için gayret gösteriyoruz. Özellikle iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak susuz tarım modeline ağırlık veriyoruz. Desteklemelerimizin bir kısmını genel destekleme kapsamında 31 ilçemizdeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm çiftçilerimize yönelik yaparken bir kısmını da ilçe bazlı o bölgeye katma değer katacak yeni ürün desenleri üzerinden gerçekleştiriyoruz." dedi.
65 MİLYON LİRA SULAMA YATIRIMI
Sadece 2021 yılında 33 milyon lira tarımsal destek ve tarımsal sulama yatırımı yaptıklarını aktaran Başkan Altay, "Belediye olarak 2018- 2021 dönemleri arasında 65 milyon lira değerinde 48 küçük ölçekli tarımsal sulama projesini KOP desteğiyle hayata geçirdik. Yine aynı dönemde 52 milyon lira değerinde de çiftçimize tarımsal destekleme gerçekleştirdik." diye konuştu. 2021 yılı içerisinde 3.383 çiftçiye; asma, ceviz, böğürtlen, kayısı, ahududu, lavanta, aronya, yaban mersini, adaçayı kekik, Macar Fiği, korunga, yonca ve fasülye tohum desteğinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ortak kullanımı için tarımsal makine ve ekipman desteklemeleri kapsamında 2.5 ton/saat kapasiteli selektör, üzüm sıkma, katı gübre dağıtma, sarımsak-soğan dikim, sarımsak-patates hasat, kükürt atma, kükürt serpme, taş toplama makine desteklemesi yaptı.