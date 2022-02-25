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    Konya Büyükşehir çiftçinin yanında! 52 milyon liralık tarımsal destek ve 65 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı

    Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların gelirinin artması amacıyla 2018’den bu yana 52 milyon liralık tarımsal destek, 65 milyon ilralık tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı susuz tarım modeline ağırlık verdiklerini belirtti. Yeni ürün desenlerini geliştirmek için çiftçiye verdikleri desteğin devam edeceğini ifade etti.

    Konya Büyükşehir çiftçinin yanında

    Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki çiftçiye ve tarım projelerine desteğini sürdürüyor. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz şekilde sürdürdüklerini belirterek, özellikle pandemi döneminde tarımsal üretimin ve bu alanda kendi kendine yeten bir ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.



    SUSUZ TARIM MODELİNE AĞIRLIK VERDİK
    İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak yeni ürün desenlerinin desteklenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Bu süreçte az su tüketen veya susuz tarım modeliyle yetişebilecek ürünler önceliğimiz oldu. Büyükşehir olarak meyve fidanından tohum desteğine, fideden, sera naylonuna, tıbbi aromatik bitkilerden tarımsal makine ve ekipman desteğine kadar birçok alanda üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak için gayret gösteriyoruz. Özellikle iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak susuz tarım modeline ağırlık veriyoruz. Desteklemelerimizin bir kısmını genel destekleme kapsamında 31 ilçemizdeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm çiftçilerimize yönelik yaparken bir kısmını da ilçe bazlı o bölgeye katma değer katacak yeni ürün desenleri üzerinden gerçekleştiriyoruz." dedi.



    65 MİLYON LİRA SULAMA YATIRIMI
    Sadece 2021 yılında 33 milyon lira tarımsal destek ve tarımsal sulama yatırımı yaptıklarını aktaran Başkan Altay, "Belediye olarak 2018- 2021 dönemleri arasında 65 milyon lira değerinde 48 küçük ölçekli tarımsal sulama projesini KOP desteğiyle hayata geçirdik. Yine aynı dönemde 52 milyon lira değerinde de çiftçimize tarımsal destekleme gerçekleştirdik." diye konuştu. 2021 yılı içerisinde 3.383 çiftçiye; asma, ceviz, böğürtlen, kayısı, ahududu, lavanta, aronya, yaban mersini, adaçayı kekik, Macar Fiği, korunga, yonca ve fasülye tohum desteğinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ortak kullanımı için tarımsal makine ve ekipman desteklemeleri kapsamında 2.5 ton/saat kapasiteli selektör, üzüm sıkma, katı gübre dağıtma, sarımsak-soğan dikim, sarımsak-patates hasat, kükürt atma, kükürt serpme, taş toplama makine desteklemesi yaptı.



        İLÇELERE MODERN MEZBAHALAR
        KOP desteğiyle; Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Taşkent ve Akşehir'e modern mezbahalar kazandırılırken yine KOP desteğiyle Ilgın'a 4 milyon lira destekle modern hayvan pazarı inşa edildi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve saatte 200 analiz yapma özelliğine sahip süt analiz laboratuvarını kurulurken yine küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, koyunlarda et, süt ve yavru verimini arttırmak için de damızlık koç desteğinde bulunuldu. Ayrıca TKDK işbirliğiyle Halkapınar'a 1.2 milyon TL destekle mantar üretim tesisi kazandırıldı.



        ATIL ARAZİLER EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR
        Ayrıca atıl arazileri susuz tarım modeline uygun yerli tohum kullanarak sosyal destek amacıyla değerlendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Meram Çomaklı ve Kulu Acıkuyu'da her yıl 1,5 milyon metrekare araziyi ekip sosyal amaçlı değerlendiriyor. Çomaklıda 700 bin metrekare de hasat edilen arpalar Kastamonu'da selden etkilenen hayvan yetiştiricilerine destek olan afet bölgesine amacıyla gönderilmişti.



        TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HAYVAN PAZARLARINDAN BİRİNİ YAPIYORUZ
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 192 bin 473 metrekarelik alanda hizmet verecek yeni hayvan pazarı inşaatında sona yaklaştıklarını söyledi. Konya'nın büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'de birinci sırada, küçük baş hayvan varlığı ile ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Altay, Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birisi olacak tesisin sektöre önemli katkı sağlayacağını belirtti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanma aşamasına getirilen yeni hayvan pazarı Türkiye'nin en büyüklerinden birisi olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında en önemli şehirlerinden birinin Konya olduğunu belirterek, büyükbaş hayvan varlığı ile birinci sırada, küçükbaş hayvan varlığı ile ikinci sırada yer alan Konya'da hayvancılığın gelişmesi için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Yeri'ni Meram Boruktolu Mahallesi'ne taşımak için çalışmaları başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, "Yeni canlı hayvan pazarımızın inşaatını büyük oranda tamamladık. İçerisinde 4 bin 500 küçükbaş, 3 bin büyükbaş olmak üzere toplam 7 bin 500 kapasiteli hayvan satış alanları yer alacak. Depolama, ahır ve karantina merkezi, sosyal tesisleri, araç otoparkı ve TIR parkıyla toplam 192 bin 473 metrekare alanda inşaatını sürdürdüğümüz hayvan pazarı Türkiye'nin en büyük ve modernlerinden birisi olacak inşallah. Şehrimizin hayvancılık sektörü için de önemli bir kazanç olacak. Yeni hayvan pazarımızın tüm besicilerimize, çiftçilerimize ve şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Konya Büyükşehir çiftçinin yanında! 52 milyon liralık tarımsal destek ve 65 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı
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