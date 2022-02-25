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    • Yaşam
    • 25.02.2022 08:37
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    • 25.02.2022 08:37
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    Marmara'da fırtına deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferleri iptal edildi

    Son dakika haberi... Marmara çevresinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı BUDO seferleri iptal edildi. BUDO, iptal olan seferlerin listesini yayınladı.

    Marmara’da fırtına deniz ulaşımını vurdu

    Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: "07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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    Haberler Yaşam Marmara'da fırtına deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferleri iptal edildi
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