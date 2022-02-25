Isparta Eğirdir'de 14 blok 210 dairede oturanlar korku içinde! Heyelan tehlikesi altında yaşıyorlar

Eğirdir'de İmaret Mahallesi'ndeki sağlık ocağı evleri bölgesinde, yağmur yağışları ve karların erimesiyle birlikte heyelanlar meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar, yola düştü. Yamacın yakınında bulunan 14 bloktaki 210 dairede oturanlar, heyelanlar nedeniyle korku dolu günler geçiriyor. Tepeden yuvarlanan kayalar tehlike oluşturuyor.
"BİLİRKİŞİ HEYETİ İSTEDİK"
AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan, beraberindeki teknik heyetle bölgede inceleme yaptı. İncelemede Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün de yer aldı.
İnceleme sonrası açıklama yapan Kılıçarslan, "Heyelan bölgesi için çalışmalarımız sürüyor. Buradaki binalar ve oturan vatandaşlarımız tehlike altında. Acil çalışma yapılması gerekmektedir. Bunun için de Vali Ömer Seymenoğlu'nun ve Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'in de bilgileri dahilinde Eğirdir Belediyesi'nin yazısı üzerine Ankara'dan bilirkişi heyeti istedik. Gelecek heyetin ve AFAD Başkanlığı ile bakanlık yetkililerinin vereceği kararı beklemek en doğrusu olacak" diye konuştu.