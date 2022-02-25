Isparta Eğirdir'de 14 blok 210 dairede oturanlar korku içinde! Heyelan tehlikesi altında yaşıyorlar

Düşen kayalardan dolayı tedirgin olduklarını anlatan Muazzez Dereli de, "Yola istinat duvarı çekildikten sonra taş daha az düşmeye başladı. Yüksek yerlerde büyük taşlar var. O taşlar düşerse büyük tehlike. Korkuyoruz. Yağmur yağdıktan sonra taşlar yola düşüyor. Taş düşerken çok ses çıkıyor. Önceki yıllarda büyük taşlar bizim apartmanın bahçesine kadar geldi" diye konuştu.

"HER GEÇEN GÜN DAHA RİSKLİ HALE GELİYOR"

Emin Özdamar, kaya düşeceği endişesiyle her gece korkuyla yatıp, korkuyla kalktıklarını anlattı.