D-100'ün orta yerinde şaşkına çeviren görüntü! Bu merdiven nereye iniyor?

İstanbul ulaşımının ana damarlarından biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında koyulan ve üst geçitten orta refüje inen merdiven, yol çalışması bitmesine rağmen unutuldu. D-100 karayolunda refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.
Maltepe'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Altıntepe üstgeçitinin ortasındaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında proje alanına inmek için koyulan merdivenin İBB yetkilerince unutulması, ortaya trajikomik görüntüler çıkardı. Akıllara aylar öncesinde Göztepe köprüsünden yine D-100 karayolunda orta refüje inen merdiven gelse de, Maltepe'de de manzara değişmedi.
Yol çalışması tamamlansa da merdivenin kaldırılmamasına kimse anlam veremedi. Üst geçitin ortasına yapılan ve D-100 Karayolu'nun orta refüjüne inen merdivenin kaldırılmamasına vatandaşlar da tepki gösterdi. Öte yandan Altıntepe üst geçitindeki engelli rampasının yıllardır yapılmamasına rağmen üst geçidin ortasından D-100 karayolunda refüje inen merdiven koyulması dikkat çekti.