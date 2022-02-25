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    Girdiği denizde kaybolan Mustafa Çobanoğlu'nun cesedi 7 ay sonra Yunan adası Bulamaç'ta bulundu

    Mesut Çobanoğlu, Aydın Didim’de girdiği denizde kayboldu. Cesedi ise 7 ay sonra Yunan adası Bulamaç açıklarında bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 25 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Sınırsız acı!

    Aydın Didim'de geçen yıl 9 Ağustos günü Cennet Koy mevkisine gelen 2 çocuk babası Mesut Çobanoğlu (59), eşi Sabriye Çobanoğlu ile telefonla görüşmesinde denize gireceğini söyledi. Geç saate kadar eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Çobanoğlu'nun ailesi durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmada Çobanoğlu'na ait otomobil ve elbise bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Yaklaşık 7 ay sonra ise acı haberi geldi. Yunanistan'a bağlı Bulamaç Adası yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu, cesedin de Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yunan makamları ile yapılan görüşmelerin ardından cenaze dün gözyaşları arasında Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde toprağa verildi.



    MELDA İHMAL KURBANI
    Almanya'da Melda Arife Albayrak (21), kendini kötü hissettiği için yürüyerek hastaneye gitti. Orada telefonu elinden alındı. Ellerini ayaklarını bağlanan genç kız, yatağa mahkum edildi. Bayılan Albay, hayatını kaybetti. Kendilerine kalp krizi sonucu öldüğü söylenen baba Mehmet Albayrak, kızının ihmal sonucu öldüğü gerekçesiyle hastane hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.



    KANLI DÜĞÜN
    G.Antep'te düğünlerde müzisyenlik yapan Sedat Erdog, oyun alanından çocukların dışarı alınmasını istedi. Davetliler arasındaki H.Y. ise müzisyenin yüzüne kafasıyla vurarak darbetti. Erdog, burnunu kıran H.Y.'den şikayetçi oldu.



        BİTCOİN SAFIYE YANDI
        Aydın'da Safiye Gökçe Yüce (42), kendisini 'ekonomistbroker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdı. Bursa'da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçeyle serbest kalan Yüce ve eşi hakkında iddianame kabul edildi. Safiye Gökçe Yüce ve eşi için toplam 135'er yıl hapis cezası istendi.



        15 MİLYON TL DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 15 milyon 183 bin lira devretti. 5 bilenler 124'er bin lira, 4 bilenler 685'er lira, 3 bilenler 34'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        TAYT DAYAĞI!
        İstanbul'da Zafer Bozkurt, tayt giydiği için eşi Esra'ya öldüresiye dayak attı. Kafatası çatlayan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Dayakçı, serbest bırakıldı.



            PEKER FALYALI'NIN HASMIYDI
            Ağamın 3 hasmından biri Sedat Peker, diğeri tehdit yağdıran Ferdi Altuntaş'tı. Üçüncü kişi ise Enver Bahçeciler'di. Altuntaş ve Bahçeciler şu anda aynı koğuşta kalıyorlar.

            VAKA SAYISI 79 BİN 708
            Türkiye'de dün 455 bin 201 Covid-19 testi yapıldı. 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 94 bin 413 oldu.

            4 KAPI DA TOPLAMA
            Eskişehir'de bir kişi 100 bin TL'ye araba aldı. 4 kapı ile şase toplama çıktı. Hileyi ne ekspertiz ne de kendisi anladı...

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            Haberler Yaşam Girdiği denizde kaybolan Mustafa Çobanoğlu'nun cesedi 7 ay sonra Yunan adası Bulamaç'ta bulundu
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