Girdiği denizde kaybolan Mustafa Çobanoğlu'nun cesedi 7 ay sonra Yunan adası Bulamaç'ta bulundu





PEKER FALYALI'NIN HASMIYDI

Ağamın 3 hasmından biri Sedat Peker, diğeri tehdit yağdıran Ferdi Altuntaş'tı. Üçüncü kişi ise Enver Bahçeciler'di. Altuntaş ve Bahçeciler şu anda aynı koğuşta kalıyorlar.



VAKA SAYISI 79 BİN 708

Türkiye'de dün 455 bin 201 Covid-19 testi yapıldı. 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 94 bin 413 oldu.



4 KAPI DA TOPLAMA

Eskişehir'de bir kişi 100 bin TL'ye araba aldı. 4 kapı ile şase toplama çıktı. Hileyi ne ekspertiz ne de kendisi anladı...



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