Girdiği denizde kaybolan Mustafa Çobanoğlu'nun cesedi 7 ay sonra Yunan adası Bulamaç'ta bulundu

Aydın Didim'de geçen yıl 9 Ağustos günü Cennet Koy mevkisine gelen 2 çocuk babası Mesut Çobanoğlu (59), eşi Sabriye Çobanoğlu ile telefonla görüşmesinde denize gireceğini söyledi. Geç saate kadar eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Çobanoğlu'nun ailesi durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmada Çobanoğlu'na ait otomobil ve elbise bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Yaklaşık 7 ay sonra ise acı haberi geldi. Yunanistan'a bağlı Bulamaç Adası yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu, cesedin de Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yunan makamları ile yapılan görüşmelerin ardından cenaze dün gözyaşları arasında Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde toprağa verildi.
MELDA İHMAL KURBANI
Almanya'da Melda Arife Albayrak (21), kendini kötü hissettiği için yürüyerek hastaneye gitti. Orada telefonu elinden alındı. Ellerini ayaklarını bağlanan genç kız, yatağa mahkum edildi. Bayılan Albay, hayatını kaybetti. Kendilerine kalp krizi sonucu öldüğü söylenen baba Mehmet Albayrak, kızının ihmal sonucu öldüğü gerekçesiyle hastane hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.
KANLI DÜĞÜN
G.Antep'te düğünlerde müzisyenlik yapan Sedat Erdog, oyun alanından çocukların dışarı alınmasını istedi. Davetliler arasındaki H.Y. ise müzisyenin yüzüne kafasıyla vurarak darbetti. Erdog, burnunu kıran H.Y.'den şikayetçi oldu.