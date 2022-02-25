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    • Yaşam
    • 25.02.2022 16:08
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    • 25.02.2022 16:08
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    Karadeniz'de roket isabet eden Türk gemisi İstanbul'a geldi

    Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonucu Odesa açıklarında roket isabet eden Türk gemisi İstanbul'a geldi. Gemide hasar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

    Karadeniz’de roket isabet eden Türk gemisi İstanbul’da

    Ukrayna'nın Odesa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi İstanbul'a ulaştı. Gemide meydana gelen hasar drone ile görüntülendi.

    Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan hareket eden Yasa Denizcilik'e ait, Marshall Adaları bayraklı "YASA Jüpiter" adlı yük gemisine roket isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana gelmişti.



    Yaşanan olayın ardından İstanbul'a doğru yola çıkan gemi, öğle saatlerinde Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı. 199 metre boyundaki gemide oluşan hasar, drone ile havadan görüntülendi.

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    Haberler Yaşam Karadeniz'de roket isabet eden Türk gemisi İstanbul'a geldi
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