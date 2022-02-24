Şarkı yarışmasında adını duyuran Talha Burak Karayılan Motosikletli saldırıya uğradı! Canını kurtarmak için...

İstanbul Okmeydanı'nda Çarşamba günü dehşet anları yaşandı. Bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı. Sürünerek tamirhaneye giren gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı.