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    Şarkı yarışmasında adını duyuran Talha Burak Karayılan Motosikletli saldırıya uğradı! Canını kurtarmak için...

    “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, Okmeydanı’nda motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sürünerek tamirhaneye giren genç adam tedavi altına alındı.

    Motosikletli saldırı

    İstanbul Okmeydanı'nda Çarşamba günü dehşet anları yaşandı. Bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı. Sürünerek tamirhaneye giren gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı.



    Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Şarkı yarışmasında adını duyuran Talha Burak Karayılan Motosikletli saldırıya uğradı! Canını kurtarmak için...
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