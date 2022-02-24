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    Durak kahyasının saldırısı sonucu yaralanan taksi şoförü isyan etti

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu alan taksi şoförüne kahya saldırdı. Kafasına dikiş atılan şoför isyan etti... İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kahya terörü!

    Sabiha Gökçen Havalimanı'na Pazar akşamı yolcu bırakan taksi sürücüsü Turgay Söklü, başka bir yolcu almak üzereyken hayatının şokunu yaşadı. O sırada durak kahyasının saldırısına uğradı. Müşteri ise 'istediğim taksiye binerim' deyince kahyanın arkadaşları tarafından darp edildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, darp edilen taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü, "Ne yaptım ki. Bu nasıl insanlık. Şikayetçi oldum, yazıklar olsun" dedi.

    SANKİ ADAM ÖLDÜRDÜM
    Şoför Turgay Söklü, "Yolcu adım, sanki hırsızlık yaptım" dedi.



    BİR UMUT ARAMA!
    Muş İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, Karasu Nehri'ndeki köprüden suya düştü. Yağmur'un düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri botlarla nehirde arama çalışması başlattı, polis ekipleri de kıyıda drone'la arama yaptı. Umutlar hala tükenmedi.



    30 SANİYEDE 30 YIL ÇÖPE GİTTİ
    İstanbul Beşiktaş'ta 2018 yılında gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener'in cezası belli oldu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada İbrahim Yener, "Neye inanırsınız bilmiyorum. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti" dedi. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Yener'e "Kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Silah yoluyla cinsel saldırı" suçundan 21 yıl, "Silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 9 yıl toplam 30 yıl hapis cezasına karar verdi.



        PİŞMANLIK İŞE YARAMADI
        İbrahim Yener, pişman olduğunu söyledi. Deniz YUSUFOĞLU



        GÖRÜLMEMİŞ SEY!
        Kar küreme aracı, görme engellilerin yön bulmasını sağlayan çivili sarı çizgiye zarar verdi. Yolu şaşırdıkları için derneklerini bile bulamayan engelliler, yardım istedi. Şaşkına çeviren olayın adresi Eskişehir'di. Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği, engellilerin gün içinde en çok vakit geçirdiği yerdi. Ancak geçtiğimiz yıl, kar küreme aracı derneğin önünde yer alan ve görme engellilerin ulaşımını kolaylaştıran sarı çizgilere zarar verdi. Çivili sarı çizgi yerine, beton dökülünce görme engelliler derneği bulmakta güçlük çekti! Derneğin Başkan Yardımcısı Erdal Kutluay, "Biz bastonla yolu bulamıyoruz. Ben dâhil çoğu kişi yolu şaşırıp geçip gidiyor. Herkes şaşırdığı için bulamıyoruz" dedi.



        GÖREVİMİZ TEHLİKE
        Günün en ilginç görüntüsü Aksaray'dan geldi. Bir kişi, yakıtı biten otomobili başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla itti! O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan videoya tepki yağarken polis, görüntüdeki kişiyi yakalamak için harekete geçti.



            27 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 27 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 402 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 22'şer lira, 3 bilenler 148'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



            3 KİŞİYE 183'ER BİN
            5+1 bilen 3 kişi, 183'er bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 797'şer. 4+1 bilenler 284'er, 4 bilenler 39'ar, 3+1 bilenler 17'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



            CİNAYET BÜROSU
            Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayetine yönelik soruşturma derinleştirildi. Polis, şüpheli Mehmet Faysal Söylemez'in telefon kayıtlarını tek tek inceledi. Sinyallerin çoğu Şişli'deki Söylemezler Hukuk Bürosu'na yakın mesafede tespit edildi. Bu nedenle suikastın burada planlanmış olabileceği belirtildi.



                TÜPE TIP MUCİZE
                İstanbul'da Mehtap-Ferhat Bostan, tüp tedavisi oldu. 2019'da Demir doğdu. Bir embriyo ise donduruldu. Genç kadın şimdi de saklanan embriyo ile hamile kalıp Azra'yı doğurdu.

                BİN 120 TL'LİK DAYAK
                Oyuncu Erdinç Gülener, eski aşkı Eda Pera Küçük'e fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Bin 120 lira para cezasına çarptırıldı. Faiziyle ödemek zorunda kaldı.



                100 MİLYONLUK 'DÜMEN'
                Psikiyatr Haydar Dümen'in, önceki evliliklerinden 3 çocuğu ortaya çıktı. Kızı Gaye, 100 milyonluk mirasta üvey annesi Gül Dümen'i suçladı: Beyoğlu'ndaki evlerimiz başkasına devredilmiş. Gül Dümen, bizleri mahrum etmek için böyle bir tezgah hazırlamıştır.

                VAKA SAYISI 86 BİN 600
                Türkiye'de dün 464 bin 85 Covid-19 testi yapıldı. 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 95 bin 526 oldu.

                ŞAMPUANLI PIRLANTA
                İstanbul Polisi, havalimanında bagajları inceledi. Şampuana bulanarak gizlenmiş 10 milyonluk pırlanta ele geçirdi.

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                Haberler Yaşam Durak kahyasının saldırısı sonucu yaralanan taksi şoförü isyan etti
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