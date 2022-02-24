Durak kahyasının saldırısı sonucu yaralanan taksi şoförü isyan etti

Sabiha Gökçen Havalimanı'na Pazar akşamı yolcu bırakan taksi sürücüsü Turgay Söklü, başka bir yolcu almak üzereyken hayatının şokunu yaşadı. O sırada durak kahyasının saldırısına uğradı. Müşteri ise 'istediğim taksiye binerim' deyince kahyanın arkadaşları tarafından darp edildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, darp edilen taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü, "Ne yaptım ki. Bu nasıl insanlık. Şikayetçi oldum, yazıklar olsun" dedi.
SANKİ ADAM ÖLDÜRDÜM
Şoför Turgay Söklü, "Yolcu adım, sanki hırsızlık yaptım" dedi.
BİR UMUT ARAMA!
Muş İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, Karasu Nehri'ndeki köprüden suya düştü. Yağmur'un düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri botlarla nehirde arama çalışması başlattı, polis ekipleri de kıyıda drone'la arama yaptı. Umutlar hala tükenmedi.
30 SANİYEDE 30 YIL ÇÖPE GİTTİ
İstanbul Beşiktaş'ta 2018 yılında gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener'in cezası belli oldu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada İbrahim Yener, "Neye inanırsınız bilmiyorum. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti" dedi. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Yener'e "Kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Silah yoluyla cinsel saldırı" suçundan 21 yıl, "Silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 9 yıl toplam 30 yıl hapis cezasına karar verdi.