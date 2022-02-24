Durak kahyasının saldırısı sonucu yaralanan taksi şoförü isyan etti





GÖRÜLMEMİŞ SEY!

Kar küreme aracı, görme engellilerin yön bulmasını sağlayan çivili sarı çizgiye zarar verdi. Yolu şaşırdıkları için derneklerini bile bulamayan engelliler, yardım istedi. Şaşkına çeviren olayın adresi Eskişehir'di. Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği, engellilerin gün içinde en çok vakit geçirdiği yerdi. Ancak geçtiğimiz yıl, kar küreme aracı derneğin önünde yer alan ve görme engellilerin ulaşımını kolaylaştıran sarı çizgilere zarar verdi. Çivili sarı çizgi yerine, beton dökülünce görme engelliler derneği bulmakta güçlük çekti! Derneğin Başkan Yardımcısı Erdal Kutluay, "Biz bastonla yolu bulamıyoruz. Ben dâhil çoğu kişi yolu şaşırıp geçip gidiyor. Herkes şaşırdığı için bulamıyoruz" dedi.