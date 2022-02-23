Türk avukat Yasemin Ekici, New York’ta kalbine yenildi

ABD New York'ta bir hukuk bürosunda çalışan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Yasemin Ekici, evinde aniden kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.







Doktora derecesi bulunan Ekici'nin ailesinin yaşadığı Chicago Naperville semtindeki İslam Merkezi'nde kılınacak namazın ardından Royal Worlington'daki mezarlığa defnedileceği belirtildi.







POS YANİ!

İSTANBUL Esenyurt'ta bir restoranda garson olarak çalışan Bülent K. cebine aldığı bir manyetik cihazla müşterilerin kredi kartlarını kopyalayıp hesabına 30 bin lira para aktardı. Bankaların restoranı arayıp şüpheli işlem bildirisi yapması üzerine ortaya çıkan vurgun sonrası Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan şüpheli garsonun kart kopyalama yaptığı anlar da kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK







35 BİN LİRALIK ÇİÇEK

İnternet üzerindeki en büyük açık artırma platformu olan eBay Inc'te Joe Sharman tarafından yetiştirilen Kardelen çiçeği satışa çıkarıldı. Bu özel çiçeğe adı açıklanmayan bir koleksiyoncu, tam 34 bin 600 TL saydı! Sharman, daha önce, geliştirilmesi 18 yıl süren Golden Fleece adlı bir kardelen ampulünü de 1390 sterlinlik bir fiyattan satmıştı.



MİNAREDEN DÜŞTÜ ÖLDÜ

İstanbul'da elektrikçi Halil İbrahim Çolak, Medine Camii minaresinin yıldırım düşmesi sonucu hasar gören ses sistemlerini tamir etmek istedi. Şerefenin çökmesiyle metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. İki çocuğu yetim kalan Çolak'ın herhangi bir tedbir alınmadan minarede çalıştığı öğrenildi.







KÖŞE BIÇAK CİNAYET

Kırıkkale'de Elif Sinan, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kurtarılamadı. Sevgilisi Tuğrul A. "Ayrılmak isteyince intihar etti" açıklamasını yaptı!



Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bıçakta talihsiz kızın değil kendisinin parmak izi çıktı. Acılı aile çağrı yaptı: Evladımızın katilini tutuklayın.







YÜREĞİNE SAĞLIK

Fatma Cemre Naz Kalaycı, Hacettepe Tıp'a girdi. 6. sınıfta Yale Üniversitesi'ne kabul edildi. ABD'den Türkiye'ye 11 adet yoğun bakım monitörü gönderdi.







YOK DEDE

Uşak'ta Haydar Çakar (76), önceki gün camiden çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bahçesinde oturan, husumetli olduğu yan komşusu Kasım İ. (79), Çakar ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyünce yürüyemeyecek durumda olan Kasım İ., oturduğu sandalyede belindeki tabancayı çıkararak, Haydar Çakar'a ateş açtı. Başından vurulan Çakar, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kasım İ, "Çakar, eşime kötü gözle baktı, bu yüzden aramızda husumet vardı" dedi. Berkan ÇETİN



EN ACI KAHVALTI

ANTALYA'DA özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan (32), önceki gün geç saatte uyudu. Sabah kendisini kahvaltıya çağırmak için odasına giren ailesi, onu yatağında ölü buldu. Yazgan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü.







AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), geçen hafta 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldürdü. Daha sonra kaçarken yakalanan Gökçek, akıl sağlığı tespiti için cezaevinden Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Beyaz tulum giydirilen Gökçek, muayenesinin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Katil için yapılan muayene sonrası 'akıl sağlığı yerinde' raporu düzenlendi. Raporun, soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği belirlendi.