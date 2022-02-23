Testere ile doğrayıp cinsel organını kesmişti! Foseptikte cesedi bulundu: Asitle yok edecektim

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 6'nci duruşmada karar çıktı. Duruşmaya Yılmaz kardeşler bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini, belirterek son savunmalarını yapmalarını istedi.
Mehmet Yılmaz ise işlemediği bir suçun cezasını 10 aydır çektiğini belirterek, "3 çocuk babasıyım. Annem kanser hastası, eşim hasta. Bu olay sebebiyle yıprandık. Perişan olduk. Oğlumun hastalığı ilerledi. Ben sadece ağabeyim telefonuna baktım. Kendisiyle görüştüm. Onunla herhangi bir suça karışmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
Oktay Yılmaz ise bu suçu işlediğini tekrarlayarak , "Ben 1500 TL para için insan öldürecek biri değilim. İlk ifademde belirttiğim gibi maktulün bana yapmış olduğu hakaretler sebebiyle öldürme olayı gerçekleşmiştir. Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine aynı şeyi yapardım. Cesedi yok edebilmek adına parçaladım. Ancak yok edememişim" dedi.