Testere ile doğrayıp cinsel organını kesmişti! Foseptikte cesedi bulundu: Asitle yok edecektim

İkinci gün cesedin kol ve bacak kısmını taksi ile götürüp annesinin Döşemealtı ilçesinde bulunan evin fosseptiğine atığını sözlerine ekleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ertesi gün büyük ceset parçası olan gövde ve baş kısmını getirmeye karar verip asitle yok edecektim. Gövde ve baş kısmının bulunduğu ceset poşeti ve bunları keserken kullandığım ağaç testeresini aynı çuvala koydum. Taksiye bindim. Sanayiye giderek asit almak istedim. Ancak o saatte eski sanayideki esnaf kapalıydı. Bu esnada bir konteyner gördüm, gövde ve baş kısmını buraya attım. Bıçak, silah ve cep telefonunu poşete koyup yat limanında denize attım" dedi. Oktay Yılmaz mahkemenin adaletine güvendiğini belirterek, "takdir adaletindir" diye sözlerini tamamladı. Oktay Yılmaz'ın avukatı müvekkilinin bu suçu haksız tahrik altında işlediğini söyledi. Yağma suçunun ise gerçekleşmediğini kaydetti.