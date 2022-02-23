İstanbul Beşiktaş'ta kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz edip öldüren İbrahim Yener'e 3 ayrı müebbet ve 30 yıl hapis cezası

Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var. Hapiste yatarım bir problem yok. Konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim" dedi.