Ormanda hayvan otlatırken tesadüfen buldular! Tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor! Yer: Bursa





İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Şehrimiz bin 65 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip. Bunun da yüzde 50'si ormanlarla kaplı. Doğal güzelliklerle, yaylaları, şelaleleri, mağarası olan ve gerçekten doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir bölge. Şifalı sularıyla gibi. Nihayeti itibariyle de Kurşunlu bölgemizde de iki gezgincinin tespit ettiği bir alan var. Bu bölge de tahmini olarak diğer Oylat Mağaramız gibi milyonlarca yıl önce sarkıtların, dikitlerin, doğal ortamın oluştuğu bir mağara olduğunu düşünüyoruz.