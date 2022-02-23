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    • Yaşam
    • 23.02.2022 11:58
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    • 23.02.2022 11:58
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    Talha Burak Karayılan kimdir? O Ses Türkiye Talha Burak Karayılan kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu...

    Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan silahlı saldırıya uğradı. Olay İstanbul Okmeydanı'ndaki bir tamirhanenin önünde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan Talha Burak Karayılan bir dükkanın içine sığındı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Polisler saldırganların peşine düştü. Peki, Talha Burak Karayılan kimdir? O Ses Türkiye Talha Burak Karayılan kaç yaşında ve nereli? İşte sağlık durumu...

    Talha Burak Karayılan kimdir?

    İstanbul Okmeydanı'nda O Ses Türkiye yarışmacısına düzenlenen silahlı saldırı kameralar tarafından anbean kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan Okmeydanı'nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Peki, Talha Burak Karayılan kimdir? O Ses Türkiye Talha Burak Karayılan kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayı...

    SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

    İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı'nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

    Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı.

    DÜKKANA GİRİP YARDIM BEKLEDİ

    Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİĞİ SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

        Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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        Haberler Yaşam Talha Burak Karayılan kimdir? O Ses Türkiye Talha Burak Karayılan kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu...
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