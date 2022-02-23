MPİ 23 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı için tıklayın!

23 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapılıyor. Çekilişte 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılıyor.