MPİ 23 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı için tıklayın!

Şans oyunu sevenlerin gözdesi haline gelen Şans Topu çekilişi gerçekleştiriliyor. Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenebilecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Peki, 23 Şubat 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 23 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu kazanan numalalar hangileri? İşte Milli Piyango 23 Şubat 2022 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!
23 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ
Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapılıyor. Çekilişte 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılıyor.
23 ŞUBAT 2022 ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
23Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz:
https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021