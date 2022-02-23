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    • Yaşam
    • 23.02.2022 19:42
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    • 23.02.2022 20:03
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    Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 23 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

    SORUMLULUK ARTTI
    Uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." ifadelerini kullandı.

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                Haberler Yaşam Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 23 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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