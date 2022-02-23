İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "kaçak pırlanta" operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen İran uyruklu S.M.A, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince hareketlerinden şüphelenilerek durduruldu.