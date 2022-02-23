Banker Bilo filmi gerçek oldu! İstanbul yerine bakın nereye götürdüler

Yaklaşık bir hafta önce kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen şahısların 3-4 gün boyunca aç bırakıldıkları öğrenildi. Özel bir otobüs firması tarafından paraları alınan 32 Afgan, otobüs şoförü A.Ş. tarafından 'İstanbul'a geldiniz' denilerek Osmaniye'de zorla indirildi. Düzensiz göçmenlerin otobüsten indirilmeleri kameralara yansırken, otobüs şoförü A.Ş. ile İran uyruklu olduğu belirlenen H.C. ve K.A. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.