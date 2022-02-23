Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına attı! Mahkemeye getirilince soruşturma başlatıldı





CEZAEVİ PERSONELİ İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alşan ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için beklenen adli tıp raporunun henüz gelmediğini söyledi. Ayrıca mahkeme başkanı önceki celsede, sanığın duruşmaya SEGBİS ile bağlanması yönünde karar verildiğini hatırlatarak, buna rağmen sanığı salona getiren Sincan 1 Nolu L Tipi Cezaevi personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.