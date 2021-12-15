Fitness eğitmeni 53 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürmüştü! İç çamaşırında DNA ortaya çıktı

Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar İbrahim Yener'in dairesine giden Nefise Dolapcı bu kez Yener'i yüksek sesli müzik dinlediği için uyardı ve müziğin sesini kısmasını istedi. Yener ise, "Hadi abla işine bak" diyerek Dolapcı'yı ittirdi.