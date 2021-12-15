Fitness eğitmeni 53 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürmüştü! İç çamaşırında DNA ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç fitness eğitmeni cinayeti! Beşiktaş'ta gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz edip boğazını kesrek öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener hakkında Cumhuriyet savcısı ceza istemini açıkladı. Korkunç tecavüz cinayetinde Savcı, Nefise Dolapcı'nın iç çamaşırında sanığın DNA'sının tespit edildiğini vurguladı.
Beşiktaş'ta 2020 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre, 30 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener şofbenden sıcak su gelmeyince apartman görevlisinden yardım istedi.
Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar İbrahim Yener'in dairesine giden Nefise Dolapcı bu kez Yener'i yüksek sesli müzik dinlediği için uyardı ve müziğin sesini kısmasını istedi. Yener ise, "Hadi abla işine bak" diyerek Dolapcı'yı ittirdi.
Dolapcı'nın karşılık vermesi üzerine çıkan arbede sonrası İbrahim Yener evde bulunan bıçakla Nefise Dolapcı'nın boğazını keserek öldürdü. Olaydan bir gün sonra polise teslim olan İbrahim Yener hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yener cezaevinden video konferansla bağlandı. Olayda katledilen Nefise Dolapcı'nın eşi M.D. ve kızı N.D. ise duruşma salonunda hazır bulundu.