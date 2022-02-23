Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.02.2022 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2022 14:17
    ABONE OL

    Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet değiştirme için gerekli evraklar nelerdir?

    Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Kimlik ve ehliyet yenileme hakkında detaylı bilgiler vatandaşlarla paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü herkes tarafından merak edilen tüm soruları cevapladı. Peki, ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet değiştirme için gerekli evraklar nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

    Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman?

    Ehliyet ve kimlik değiştirme işlemini henüz yapmayan vatandaşlar tüm bilgileri öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detayları vatandaşlarla paylaşmıştı. Peki, ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet değiştirme için gerekli evraklar nelerdir? İşte kapsamlı bilgi...

    EHLİYET VE KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirmişti. Eski ehliyeti olan vatandaşların 31 Aralık'a kadar ehliyetlerini değiştirmesi gerekiyor.

    Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

    "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır."

    KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE...

    Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor.

    GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL

    Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

    İlk kez ehliyet alacaklar için kayıt ücreti sınıfına göre şöyle:

    A, F, engelli A: 715 lira.
    B, engelli B: 1.461 lira.
    C, E: 2 bin 208 lira.

        EHLİYET YENİLEME BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içinde yeniden randevu vermiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
        Haberler Yaşam Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet değiştirme için gerekli evraklar nelerdir?
            SON DAKİKA