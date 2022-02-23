Bankacı eşe rekor ceza!

Şaşkına çeviren olay İstanbul'da meydana geldi. Diş Hekimi Eda A, 3 yıl önce bankası B. Ç ile evlendi. Ancak çiftin arası para yüzünden gerildi. İddiaya göre B. Ç, "Düğünde takılan altınları bozdur. Araba alalım" dedi.

Eda A, ise "Doktora yapıyorum. Para lazım" diyerek teklifi reddetti! Bunun üzerine genç adam, eşinin hesabına gizlice girdiği iddia edildi. Hekimin bankada yaklaşık 165 bin lirası olduğunu öğrendi. 65 bin lirayı da Eda A'nın izni olmadan çektiği iddia edildi.

'İşimden olursam seni öldürürüm. Kalan parayı da gönder' diyerek genç kadını tehdit etti. Büyük korku yaşayan ve şiddet gören Eda A, kalan 98 bin lirayı da eşine gönderdi! Ardından 3 yıllık eşini savcılığa şikayet etti. Soruşturma kapsamında bankacının 'Eşe karşı basit yaralama' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçundan 44.5 yıla kadar hapis istendi.