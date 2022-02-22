Yozgatlı bilim uzamanı Gökhan Türkmen kendini MİT mensubu olarak tanıttı ucuz Bitcoin vadiyle 39 kişiyi dolandırdı

Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı! Bitcoin vaadiyle dolandırılanların sayısı ise milyonları aştı! Son olay Yozgat'ta yaşandı. Bilişim uzmanı Gökhan Türkmen, kendini MİT mensubu olarak tanıttı. İsviçre'de Bitcoin madencisi bir arkadaşının yardımıyla ucuz Bitcoin satacağını anlattı! Eşi Cansu, babası Mustafa Türkmen ve kayınpederi Hasan Demir'in de yardımıyla aralarında doktor, gardiyan ve otobüs firması sahibinin de olduğu 39 kişiyi kandırdı.
Mağdurlar arasında, Şanlıurfa'da görevli Dr. Ozan Bilici de vardı. 932 bin lirasını kaybeden Dr. Bilici'nin yuvası da yıkıldı! Çete hakkında Yozgat, Kayseri, Antalya ve Şanlıurfa'da dava açıldı. Kayseri'de yaşayan Ünal Şimşek dayısı Hasan Demir tarafından dolandırıldığını anlattı. "Gökhan bilişim uzmanı. Karısı Cansu Fransızca öğretmeni. Gökhan Alanya'da yaşayan Cansu'nun erkek kardeşi Cihan Demir'i de dolandırdı. Kanser hastası çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 73 bin lirasını bile aldılar" diyerek dert yandı!
EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI
Dr. Ozan Bilici, tüm birikimini kaybetti. Duruma sinirlenen eşi boşanmak için mahkemeye gitti.