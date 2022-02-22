Yozgatlı bilim uzamanı Gökhan Türkmen kendini MİT mensubu olarak tanıttı ucuz Bitcoin vadiyle 39 kişiyi dolandırdı





Mağdurlar arasında, Şanlıurfa'da görevli Dr. Ozan Bilici de vardı. 932 bin lirasını kaybeden Dr. Bilici'nin yuvası da yıkıldı! Çete hakkında Yozgat, Kayseri, Antalya ve Şanlıurfa'da dava açıldı. Kayseri'de yaşayan Ünal Şimşek dayısı Hasan Demir tarafından dolandırıldığını anlattı. "Gökhan bilişim uzmanı. Karısı Cansu Fransızca öğretmeni. Gökhan Alanya'da yaşayan Cansu'nun erkek kardeşi Cihan Demir'i de dolandırdı. Kanser hastası çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 73 bin lirasını bile aldılar" diyerek dert yandı!