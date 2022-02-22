Özgür Çalık'ın eşi Hiroka Nagai’nin 5 yaşındaki kızlarına şiddet uygulandığı daha sonra kaçırdığını iddia etti

İstanbul'da mühendis Özgür Çalık, 2017'de piyanist Hiroka Nagai ile nikah kıydı. Ancak mutlu başlayan evlilik hüsranla sonlandı. Çünkü iddiaya göre Japon gelin, kızları Asya Sakura'yı 3 aylıkken Japonya'ya kaçırdı. Özgür Çalık kızından 11 ay ayrı kaldı. Hiroko'nun para karşılığı dönmesiyle çocuk hakkında yurtdışına çıkış yasağı çıkarıldı. Taraflar karşılıklı boşanma davası açtı. Dava sürerken geçen yıl Ağustos'ta Özgür Çalık, 5 yaşındaki kızının vücudunda darp izlerine rastladı. Kızı "Annem ve anneannem beni dövdü'' diye ağladı. Darp raporu alan Çalık, eşi Hiroko ile annesi Kyoko hakkında suç duyurusu yaptı. Asya, babasıyla yaşamak istediğini açıkladı. Savcılık, anne ve anneanneye 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Minik kız belirli günlerde annesiyle görüşmeye başladı. İddiaya göre Hiroko, 30 Ocak'ta kızını aldı ama bir daha dönüş yapmadı. Kızının hayatından endişe eden baba bir kez daha savcının kapısını çaldı: Kızımı bulun.