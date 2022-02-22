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    Böyle vicdansızlık görülmedi! Gözü dönmüş hırsız engelli İlhan Şener’in akülü sandalyesini çaldı

    Gözü dönmüş hırsız, Ümraniye’de engelli İlhan Şener’in akülü sandalyesini çaldı. Vicdansızlar, aracın üzerindeki elektronik aksamı satıp geride demir yığını bıraktı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Şubar tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler..

    Vicdansızlar

    İstanbul Ümraniye'de bedensel engelli İlhan Şener'in akülü sandalyesine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli E.K bir gün sonra Dudullu'da yakalandı. Sorgulamada 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hurdacıda bulunan aracın, tekerlekleri, aküsü ve çeşitli aparatlarının üzerinde olmadığı anlaşıldı. Sandalyesini iskelet halinde alan Şener, "Hırsızlar adeta ayaklarımı çaldılar. Aracı eski haline getirmem için en az 7-8 bin lira gerekiyor. O parayı da bulamam. Çok zor durumda kaldım" diyerek ağladı!



    TAKSİMETRE VAHŞET YAZDI!
    Balıkesir Ayvalık'ta Atilla Bahçeci'nin (55) kullandığı taksiye, evi terk eden eşini aramak için Ferdi Yeğin (26) bindi. Araç ile saatlerce dolaşıp kilometrelerce yol kat etti. Eşini bulamayınca, fazla yazan taksi ücretini ödemeden gitmek istedi. Çıkan tartışmada, Bahçeci'yi katledip cesedi bagaja yerleştirdi. İzmir Dikili'de aracı terk ederek izini kaybettirdi. Ancak takip üzerine Edremit'te ele geçirildi!

    KATALOG SUÇLAR!
    Ankara'da, iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri çok sayıda yabancı uyruklu kadına, fotoğraflarının yer aldığı katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran 2'si kadın 5 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Çete lideri Birgün T., 'Sabrina' kod adlı Kazakistan uyruklu Sakina D. ve Musa K. adlı şüpheliler tutuklandı. Ankara ve Malatya'daki evlere kapatılan 12 kadın kurtarıldı.



        KADIN ŞİDDETİ!
        Kayseri Develi'de Mehmet A. (51) ile eşi Fatma A. arasında tartışma çıktı. Kalbinden bıçaklanan Mehmet A. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan koca katili, " Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Olay gecesi elinde bıçakla üzerime geldi, aramızda arbede yaşandı. Bu sırada bıçak yere düştü. Mehmet de bıçağın üzerine düştü. Bıçaklamadım" dediği belirtildi.



        REKORU YAZDI
        İngiltere'de 5 yaşındaki Bella-Jay Dark bir ilke imza attı. Kayıp Kedi adlı kitap yazdı. 'Dünyanın en genç yazarı' unvanını kaptı. Bella-Jay "Bu şimdiye kadarki en iyi kitap ve herkesin satın almasını istiyorum. Kendimle ve diğer tüm yazarlarla gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı. Bu arada Bella'nın Guinness Dünya Rekoru ödülünü alması için kitabının bin adet satması gerekiyor.



        'ŞAH'ANE ÇOCUK
        Hatay'da Elif Eylül Çalıkoğlu, 6 ay önce annesi ile markete gitti. Burada gördüğü satranç takımını istedi. Annesine satranç takımını aldıran Elif, zeka oyununda kısa sürede kendisini geliştirdi. 22- 29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları'nda rakiplerini yendi. Milli takım havuzuna girdi. "Satranç çok güzel"dedi.



            ŞEHİT ANNESİNİ BİLE KANDIRDILAR
            Asteğmen Turgut Makascı, 1992 yılında Mardin'deki operasyonda şehadete erdi. Sahtekarlar ise Konya'da yaşayan annesi Şükran Makascı'yı (82) hedef seçti. Kendilerini polis olarak tanıtıp parasını kendilerine teslim etmesini istedi. Paniğe kapılan Makascı, 15 Şubat'ta 600 bin TL'sini dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. 3 şüpheli enselendi. Ele geçirilen paralar da şehit annesine teslim edildi.



            EN PAHALI ALO
            Telefon dolandırıcılığı, son dönemin korkulu rüyasıydı. Mağdurlar arasında Ankara'da yaşayan Kamuran ve İrfan Türker (87) çifti de vardı. Çete, 11 Şubat'ta aradıkları yaşlı çifti tam 4 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler Hüseyin Karaca, Abdülkadir Özal, Emrah Çiftçi ve Aziz Topur yakalandı. Mahkeme, emsal bir karara imza attı. Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'a ayrı ayrı 15 yıl hapis ve 10 milyon 875 bin lira para cezası aldı. Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca'ya ise ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 9 milyon 62 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.



            26 MİLYON DEVRETTİ
            6+Joker bilen çıkmayınca 26 milyon 123 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 197'şer bin lira, 4 bilenler 2 bin 155'er lira, 3 bilenler 145'er lira, 2 bilenler 14'er lira alacak.



                1 TALİHLİYE 495 BİN
                10 bilen bir kişi, 495 bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 142'şer lira, 8 bilenler 211'er lira, 7 bilenler 41'er lira, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                3 TETİKÇİ ELDE
                Türkiye'de yakalanan Mustafa Söylemez ile KKTC'de tutuklu Veysel Sarı ve Musa Çiçek olay yerindeydi. 2 kalaşnikof ve bir tabanca kullandılar. Suikast sırasında Falyalı'nın çocukları evindeydi. 2 yakın koruması da yanında değil arkadaki araçtaydı. Eşi ise 10-15 dakika sonra olay yerine ulaştı.



                TL-VALE
                Ceren Yılmaz, bir mekanda pırlanta bilekliğini kaybetti. Kameralar incelendi. Aracında düşürdüğü belirlendi. Ancak milyonluk takısı valeye teslim edilen otomobilden çıkmayınca harekete geçti. Otoparkçıyı mahkemeye verdi. (DiLEK YAMAN DEMiR)

                VAKA SAYISI 85 BİN 26
                Türkiye'de dün 461 bin 513 Covid-19 testi yapıldı. 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 94 bin 402 oldu.

                KAYNANA KRİTERİ
                Yargıtay, tarihi kavgaya el attı: Kaynanaya hakaret eden gelin de, dayakçı koca da eşit kusurlu...

                ŞAŞKIN HIRSIZ
                Bursa'da hırsız camiye daldı. İmam Halil Okumuş'u görünce bıçağa sarıldı. Ağır yaraladı.
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                Haberler Yaşam Böyle vicdansızlık görülmedi! Gözü dönmüş hırsız engelli İlhan Şener’in akülü sandalyesini çaldı
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