Böyle vicdansızlık görülmedi! Gözü dönmüş hırsız engelli İlhan Şener’in akülü sandalyesini çaldı

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Telefon dolandırıcılığı, son dönemin korkulu rüyasıydı. Mağdurlar arasında Ankara'da yaşayan Kamuran ve İrfan Türker (87) çifti de vardı. Çete, 11 Şubat'ta aradıkları yaşlı çifti tam 4 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler Hüseyin Karaca, Abdülkadir Özal, Emrah Çiftçi ve Aziz Topur yakalandı. Mahkeme, emsal bir karara imza attı. Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'a ayrı ayrı 15 yıl hapis ve 10 milyon 875 bin lira para cezası aldı. Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca'ya ise ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 9 milyon 62 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.