Böyle vicdansızlık görülmedi! Gözü dönmüş hırsız engelli İlhan Şener’in akülü sandalyesini çaldı

İstanbul Ümraniye'de bedensel engelli İlhan Şener'in akülü sandalyesine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli E.K bir gün sonra Dudullu'da yakalandı. Sorgulamada 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hurdacıda bulunan aracın, tekerlekleri, aküsü ve çeşitli aparatlarının üzerinde olmadığı anlaşıldı. Sandalyesini iskelet halinde alan Şener, "Hırsızlar adeta ayaklarımı çaldılar. Aracı eski haline getirmem için en az 7-8 bin lira gerekiyor. O parayı da bulamam. Çok zor durumda kaldım" diyerek ağladı!
TAKSİMETRE VAHŞET YAZDI!
Balıkesir Ayvalık'ta Atilla Bahçeci'nin (55) kullandığı taksiye, evi terk eden eşini aramak için Ferdi Yeğin (26) bindi. Araç ile saatlerce dolaşıp kilometrelerce yol kat etti. Eşini bulamayınca, fazla yazan taksi ücretini ödemeden gitmek istedi. Çıkan tartışmada, Bahçeci'yi katledip cesedi bagaja yerleştirdi. İzmir Dikili'de aracı terk ederek izini kaybettirdi. Ancak takip üzerine Edremit'te ele geçirildi!
KATALOG SUÇLAR!
Ankara'da, iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri çok sayıda yabancı uyruklu kadına, fotoğraflarının yer aldığı katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran 2'si kadın 5 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Çete lideri Birgün T., 'Sabrina' kod adlı Kazakistan uyruklu Sakina D. ve Musa K. adlı şüpheliler tutuklandı. Ankara ve Malatya'daki evlere kapatılan 12 kadın kurtarıldı.