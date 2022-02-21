Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi! Arkadan yaklaşıp kezzap attı! Genç adam kör oldu

Saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Hülya Ç.'nin kendisini aradığını söyleyen Murat A., Mahmut'un İstanbul'da yerini bulduğunu yanına kezzap alarak geleceğini söylediğini anlattı. Genç adam, 'Hülya bana Mahmut senin yüzüne kezzap atacak durma İstanbul'da Ordu'ya gel diyerek uyardı. Konu hakkında Hülya'nın ifadesine başvurabilirsiniz' şeklinde konuştu. Genç adam şüphelinin kendisini ve ailesini rahatsız eden Mahmut Ç.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Emniyet güçlerinin çalışması kapsamında saklandığı yerde yakalanan Mahmut Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde Murat Ç., ile husumeti olduğunu ancak kezzaplı saldırıyı kendisinin düzenlemediğini iddia etti. İfadesinin ardında tutuklama talebiyle nçbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.