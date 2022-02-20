Tamek Holding’in sahiplerinden Güngör Sipahioğlu'nun kızı aşı olmayı reddetti annesi dava açtı





ANNESİNİ TEDHDİT ETTİ

Kızının daha önce iki kez COVİD-19'a yakalandığını, hala aşı olmadığını hatta şoförüne de virüs bulaştırdığını ve genç adamın hayatını kaybettiğini açıkladı! "Kızım olay günü bana da tehditler yağdırdı. Babasının hayatını tehlikeye atıyor. Engel olun" diyerek kızı hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Duruma itiraz eden Selda Sipahioğlu ise dilekçesinde "Annemin yaşlılığın verdiği inat ve asabiyetle bu kararı aldırdı" ifadesini kullandı. Mahkeme, Selda Sipahioğlu hakkında uzaklaştırma kararını kaldırdı. Tehdit ve hakaret davası ise sürüyor...