Tamek Holding’in sahiplerinden Güngör Sipahioğlu'nun kızı aşı olmayı reddetti annesi dava açtı

Coronavirüs, sosyetenin ünlü ailesini karıştırdı! İddiaların odağında, Sipahioğlu çifti vardı... Tamek Holding'in sahibi Melih Sipahioğlu, geçtiğimiz yıl rahatsızlandı. Özel bir hastanede kalbine pil takıldı. Kızı Selda Sipahioğlu ise steril ortamda bulunması gereken babasının odasına girince ortalık karıştı. Kendisine karşı koymaya çalışan hastane çalışanlarına hakaretler yağdırdı. Anne Güngör Sipahioğlu da soluğu mahkemede aldı!
ANNESİNİ TEDHDİT ETTİ
Kızının daha önce iki kez COVİD-19'a yakalandığını, hala aşı olmadığını hatta şoförüne de virüs bulaştırdığını ve genç adamın hayatını kaybettiğini açıkladı! "Kızım olay günü bana da tehditler yağdırdı. Babasının hayatını tehlikeye atıyor. Engel olun" diyerek kızı hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Duruma itiraz eden Selda Sipahioğlu ise dilekçesinde "Annemin yaşlılığın verdiği inat ve asabiyetle bu kararı aldırdı" ifadesini kullandı. Mahkeme, Selda Sipahioğlu hakkında uzaklaştırma kararını kaldırdı. Tehdit ve hakaret davası ise sürüyor...
2. SORUDA ELENDİ
Sosyetik isim Selda Sipahioğlu, 2012'de atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster?'e katılmıştı. Kazanacağı ödülü, kimsesiz çocuklara bağışlayacaktı. Ancak 2. soruyu yanlış cevaplayınca yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.