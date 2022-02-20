Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Veysel Sare'den şoke eden ifade! “Erol Abi için”





SÖYLEMEZ İLE BULUŞTU

KKTC polisinin yaptığı araştırmaya göre, Falyalı'ya son kurşunu sıktığı iddia edilen Mustafa Söylemez, Veysel Sare ve Musa Çiçek, cinayet öncesinde KKTC'de ev kiraladı. Sahte kimlikle operasyonda kullanılacak GSM hatları alındı. Saldırı günü öğle saatlerinde Mustafa Söylemez, bir marketten alışveriş yaptığı. Yemek yiyip kahve içtikten sonra suikastta köstebek olduğu iddia edilen Ömer Tunç'la bir otelde buluşup bilgileri aldı. Saat 18.50'de iki ayrı suikast ekibi, pusuya yattı. Söylemez, 03.20'de Ercan Havaalanı üzerinden Türkiye'ye kaçtı!



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