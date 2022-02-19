Yer: Kocaeli Gebze... 6 gündür kayıp olan Mümin Özdemir kafa dinlemek için otelde kalmış
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 gün önce işe gitmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan şahsın kafasını dinlemek için otelde kaldığı ortaya çıktı. Oğlunun ortadan kaybolduğu zaman başına bir şey geldiğini düşünerek endişelenen baba Hasan Özdemir, "Kendisi geldi. 'Bu zamana kadar neredeydin?' diye sorduk. 'Sanki birisi bana vurdu, düştüm, daha sonrasını hatırlamıyorum' dedi. Ondan sonra otele geçmiş, 6 gün boyunca otelde kalmış" ifadelerini kullandı.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'de ailesiyle birlikte yaşayan 36 yaşındaki Mümin Özdemir, yeni bir iş buldu.
Oğlunun ortadan kaybolduğu zaman başına bir şey geldiğini düşünerek endişelenen baba Hasan Özdemir, "Kendisi geldi. 'Bu zamana kadar neredeydin?' diye sorduk. 'Sanki birisi bana vurdu, düştüm, daha sonrasını hatırlamıyorum' dedi. Ondan sonra otele geçmiş, 6 gün boyunca otelde kalmış. Dışarıya sadece yemek yemek için çıkmış, sonra tekrar otele girmiş. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Çok şükür herhangi bir darp izi de yok. Gece saatlerinde dayısına gitmiş. Dayısının oğlu bize haber verdi. Sağ salim geldiği için çok sevindik. Ama bir yandan da üzüldük. 6 gün boyunca gelmediği için çok üzüldük. Ablası gitti dayısından aldı. Karakola gidip ifade verdi" dedi.