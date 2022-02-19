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Haberler Yaşam Yer: Kocaeli Gebze... 6 gündür kayıp olan Mümin Özdemir kafa dinlemek için otelde kalmış

Yer: Kocaeli Gebze... 6 gündür kayıp olan Mümin Özdemir kafa dinlemek için otelde kalmış

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 gün önce işe gitmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan şahsın kafasını dinlemek için otelde kaldığı ortaya çıktı. Oğlunun ortadan kaybolduğu zaman başına bir şey geldiğini düşünerek endişelenen baba Hasan Özdemir, "Kendisi geldi. 'Bu zamana kadar neredeydin?' diye sorduk. 'Sanki birisi bana vurdu, düştüm, daha sonrasını hatırlamıyorum' dedi. Ondan sonra otele geçmiş, 6 gün boyunca otelde kalmış" ifadelerini kullandı.

19.02.2022 20:14 - Son Güncelleme: 19.02.2022 20:18
Yer: Kocaeli Gebze... 6 gündür kayıp olan Mümin Özdemir kafa dinlemek için otelde kalmış

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'de ailesiyle birlikte yaşayan 36 yaşındaki Mümin Özdemir, yeni bir iş buldu.

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Yer: Kocaeli Gebze... 6 gündür kayıp olan Mümin Özdemir kafa dinlemek için otelde kalmış

6 gün önce iş başı yapmak üzere evden çıkan Özdemir'e ailesi yarım saat sonra ulaşamadı.

Yer: Kocaeli Gebze... 6 gündür kayıp olan Mümin Özdemir kafa dinlemek için otelde kalmış

Özdemir'in akşam da eve gelmemesi üzerine endişelenen aile, soluğu polis merkezinde aldı.

Yer: Kocaeli Gebze... 6 gündür kayıp olan Mümin Özdemir kafa dinlemek için otelde kalmış

6 gündür kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Özdemir, gece saatlerinde dayısının evine gitti.

Yer: Kocaeli Gebze... 6 gündür kayıp olan Mümin Özdemir kafa dinlemek için otelde kalmış

Özdemir'in kafasını dinlemek için 6 gün boyunca otelde kaldığı ortaya çıktı.

Yer: Kocaeli Gebze... 6 gündür kayıp olan Mümin Özdemir kafa dinlemek için otelde kalmış

Oğlunun ortadan kaybolduğu zaman başına bir şey geldiğini düşünerek endişelenen baba Hasan Özdemir, "Kendisi geldi. 'Bu zamana kadar neredeydin?' diye sorduk. 'Sanki birisi bana vurdu, düştüm, daha sonrasını hatırlamıyorum' dedi. Ondan sonra otele geçmiş, 6 gün boyunca otelde kalmış. Dışarıya sadece yemek yemek için çıkmış, sonra tekrar otele girmiş. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Çok şükür herhangi bir darp izi de yok. Gece saatlerinde dayısına gitmiş. Dayısının oğlu bize haber verdi. Sağ salim geldiği için çok sevindik. Ama bir yandan da üzüldük. 6 gün boyunca gelmediği için çok üzüldük. Ablası gitti dayısından aldı. Karakola gidip ifade verdi" dedi.

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