Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Pişkin katil cezaevinde bile para peşinde!

Talha Y. ifadesinde "İlgili yorumu Hakan Aysal'a hitaben yapmadım. Öyle olsa Hakan Aysal'ın kendi hesabına yazardım. Son zamanlarda çoğalan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım" dedi.

Ancak Talha Y. uzlaştırmacı tarafından arandı. Talha Y. uzlaşma için kendisinden istenen 5 bin lirayı vermedi. Bu nedenle Talha Y. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.