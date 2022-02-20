Sokak ortasında silahla vuruldu

Ateş eden kişi ya da kişiler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. E.T'yi yaralı vaziyette görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dizinden vurulan E.T., sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.