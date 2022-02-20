İlk oruç hangi tarihte, hangi gün? Oruç ne zaman 2022 başlıyor? Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi…

Müslüman alemi 2022 yılı Şubat ayının sonuna yaklaşırken ve Receb ayı idrak edilirken Oruç ne zaman 2022 başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Mübarek üç aylar ibadetleri bol bol yapılıyor ve 11 ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği merak konusu oluyor. 2022 Diyanet takvmine göre bir ay boyunca tutulacak olan Ramazan orucunun zamanı belli oldu. Peki her sene merakla ve heyecanla beklenen ilk oruç hangi tarihte, hangi gün? İşte yanıtı…
ORUÇ NE ZAMAN 2022 BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek.
RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ, FAZİLETLERİ NEDİR?
Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "
Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.