Sosyolog Nilüfer Narlı ilk değil! Telefon dolandırıcılığı çığ gibi arttı! İşte listedeki ünlü isimler...

İŞTE SON KURBAN

Tüm uyarılara rağmen her gün onlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcıların son hedefi İstanbul'da yaşayan içmimar Fatma Gülsemin Dorkan oldu. 77 yaşındaki Dorkan'ı arayan bir kişi, kendisini Gayrettepe'de görevli Başkomiser Volkan Çağdaş olarak tanıttı, "Nüfus cüzdanınız FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün eline geçmiş. Adınıza suç işleniyor. Konuyu Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Uysal ile birlikte takip ediyoruz" dedi.







İnandırıcı olmak için de Dorkan'a iki hesabının bulunduğu bankaların bilgilerini ve kart şifrelerini söyledi. Dorkan sözde polisin yönlendirmesiyle bankaya gidip 5 bin dolar ve 3 bin Euro'yu çekti, kendisini evinin önünde bekleyen bir kişiye teslim etti. Dolandırıcı bununla yetinmedi, biri 114 bin, diğeri 100 bin liralık hesaplarındaki tüm paraları da hesabına havale ettirdi. Dolandırıldığını geç de olsa anlayan Dorkan, polise gitti. Polis o gün parayı teslim alan kişinin taksiyle geldiğini tespit etti. Taksideki güvenlik kamerası görüntülerinden parayı teslim alan kişinin Gökhan Samsa olduğu belirlendi. Samsa, tutuklanarak cezaevine gönderildi.