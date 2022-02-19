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    • Yaşam
    • 19.02.2022 09:11
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    • 19.02.2022 09:16
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    Sosyolog Nilüfer Narlı ilk değil! Telefon dolandırıcılığı çığ gibi arttı! İşte listedeki ünlü isimler...

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon dolandırıcılığının çığ gibi artması üzerine harekete geçti. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na bağlı olarak çalışacak özel bir büro kuruldu. Bu büroda görev alan 3 savcı, sadece tele dolandırıcılık şikayetlerini soruşturacak. Böylece şikayetler çok daha hızlı sonuca bağlanacak. Tüm uyarılara rağmen her gün onlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcıların son hedefi İstanbul’da yaşayan bir içmimar oldu. Listeye her gün yenileri eklenirlen birçok tanınmış isim de dolandırıcıların kurbanı oldu.

    Dolandırılan ünlü isimler

    İnternet üzerinden, çoğunlukla bilinmedik internet sitelerinden alışveriş yapan ya da kendilerine gönderilen sözde ödülleri almak için banka bilgilerini girenler dolandırılıyor. Tele dolandırıcıların hedefinde ise çoğunlukla yaşlılar var. Günde 60'tan fazla kişi dolandırıldığını söyleyerek savcılıklara, polise başvuruyor. Son zamanlarda dolandırılanların sayısı o kadar arttı ki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayetler için özel bir büro kurma kararı aldı.

    BRANŞLAŞACAKLAR
    Savcılar arasında branşlaşma anlamına da gelen özel büro, daha önce de aile içi şiddetle ilgili kurulmuştu. Tele dolandırıcılıkla ilgili kurulan büronun görevi, suçlu profillerini ortaya çıkartarak dolandırıcılığı önlemek, delillerin daha hızlı toplanmasını sağlamak ve en kısa sürede suçluları yakalayarak caydırıcı cezalara çarptırılmalarını sağlamak olacak. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nda toplamda 42 savcı görev yapıyor. Bu savcılardan 3'ü sadece tele dolandırıcılık soruşturmalarını üstlenecek.

    Savcılar tele dolandırıcılıkla ilgili müracaatları kabul edecek ve soruşturmayı yönetecek. Suçlu profilini daha iyi tanıdığı için, gerekirse dosyaları birleştirecek ve sonuca çok daha hızlı ulaşacak. Hürriyet'in haberine göre savcılar, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki polislerle de direkt irtibatlı olacak. Böylece sadece suçlunun yakalanması değil, suçun önlenmesindeki süreç de hızlandırılacak.

        İŞTE SON KURBAN
        Tüm uyarılara rağmen her gün onlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcıların son hedefi İstanbul'da yaşayan içmimar Fatma Gülsemin Dorkan oldu. 77 yaşındaki Dorkan'ı arayan bir kişi, kendisini Gayrettepe'de görevli Başkomiser Volkan Çağdaş olarak tanıttı, "Nüfus cüzdanınız FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün eline geçmiş. Adınıza suç işleniyor. Konuyu Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Uysal ile birlikte takip ediyoruz" dedi.

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        İnandırıcı olmak için de Dorkan'a iki hesabının bulunduğu bankaların bilgilerini ve kart şifrelerini söyledi. Dorkan sözde polisin yönlendirmesiyle bankaya gidip 5 bin dolar ve 3 bin Euro'yu çekti, kendisini evinin önünde bekleyen bir kişiye teslim etti. Dolandırıcı bununla yetinmedi, biri 114 bin, diğeri 100 bin liralık hesaplarındaki tüm paraları da hesabına havale ettirdi. Dolandırıldığını geç de olsa anlayan Dorkan, polise gitti. Polis o gün parayı teslim alan kişinin taksiyle geldiğini tespit etti. Taksideki güvenlik kamerası görüntülerinden parayı teslim alan kişinin Gökhan Samsa olduğu belirlendi. Samsa, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KİMLER DOLANDIRILMADI Kİ

        Prof. Dr. Erdener Yurtcan: 4.5 milyon TL'sini kaptırdı.

        Prof. Dr. Canan Karatay: 50 bin dolar ve 10 bin TL'sini iki ayrı parka bıraktı. Karatay olaydan sonra "Hipnotize oldum" demişti.

        Yazar Adalet Ağaoğlu'nun eşi Yüksek Mühendis Halim Ağaoğlu: Banka yoluyla 50 bin lira havale etti.

        Şarkıcı Ümit Sayın: 5 saat boyunca dolandırıcılar tarafından telefonda tutulan Ümit Sayın 30 bin TL'sini havale yoluyla gönderdi.

        Futbolcu Burak Yılmaz: "Trabzon Valisi'yim" diyen dolandırıcılara 10 bin TL gönderdi.

        Müzisyen Sadun Aksüt: 67 senede biriktirdiği 73 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı.

        Emekli Profesör Ahmet Demirel: Kendisini polis olarak tanıtan şüphelilere 10 milyon lira teslim etti.
            Dolandırılan ünlü isimler
            Haberler Yaşam Sosyolog Nilüfer Narlı ilk değil! Telefon dolandırıcılığı çığ gibi arttı! İşte listedeki ünlü isimler...
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