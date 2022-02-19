Sosyolog Nilüfer Narlı ilk değil! Telefon dolandırıcılığı çığ gibi arttı! İşte listedeki ünlü isimler...

İnternet üzerinden, çoğunlukla bilinmedik internet sitelerinden alışveriş yapan ya da kendilerine gönderilen sözde ödülleri almak için banka bilgilerini girenler dolandırılıyor. Tele dolandırıcıların hedefinde ise çoğunlukla yaşlılar var. Günde 60'tan fazla kişi dolandırıldığını söyleyerek savcılıklara, polise başvuruyor. Son zamanlarda dolandırılanların sayısı o kadar arttı ki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayetler için özel bir büro kurma kararı aldı.
BRANŞLAŞACAKLAR
Savcılar arasında branşlaşma anlamına da gelen özel büro, daha önce de aile içi şiddetle ilgili kurulmuştu. Tele dolandırıcılıkla ilgili kurulan büronun görevi, suçlu profillerini ortaya çıkartarak dolandırıcılığı önlemek, delillerin daha hızlı toplanmasını sağlamak ve en kısa sürede suçluları yakalayarak caydırıcı cezalara çarptırılmalarını sağlamak olacak. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nda toplamda 42 savcı görev yapıyor. Bu savcılardan 3'ü sadece tele dolandırıcılık soruşturmalarını üstlenecek.
Savcılar tele dolandırıcılıkla ilgili müracaatları kabul edecek ve soruşturmayı yönetecek. Suçlu profilini daha iyi tanıdığı için, gerekirse dosyaları birleştirecek ve sonuca çok daha hızlı ulaşacak. Hürriyet'in haberine göre savcılar, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki polislerle de direkt irtibatlı olacak. Böylece sadece suçlunun yakalanması değil, suçun önlenmesindeki süreç de hızlandırılacak.