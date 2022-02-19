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    • Yaşam
    • 19.02.2022 08:55
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    • 19.02.2022 09:07
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    TEM'de feci kaza: Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı

    Beykoz TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil kontrolden çıkarak cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cipin sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

    DHA
    TEM’de feci kaza! Direksiyon başında uyudu

    Kaza, saat 06.15 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

    Aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 HE 3321 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon başında uyudu.

    Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 MUJ 68 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla atarken, sürücü aracında sıkıştı.

    Kazayı gören sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.



        İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


        Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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