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    • Yaşam
    • 19.02.2022 09:39
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    • 19.02.2022 09:39
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    İstanbul'da dehşet gecesi! Sahte polisler hırsızlık için girdikleri evde Suriyeli Ahmad Rafik Olabi'yi bıçaklayarak öldürdü

    İstanbul Bağcılar'da sahte polisler hırsızlık amacıyla  girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi (69)'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler evden aldıkları bir miktar parayla uzaklaşırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DHA
    Sahte polisler Suriyeli bir kişiyi öldürdü

    İstanbul Bağcılar'da sahte polisler hırsızlık amacıyla girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi (69)'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler evden aldıkları bir miktar parayla uzaklaşırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    ELLERİ KELEPÇELENMİŞ BİR HALDE BULUNDU
    Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda 69 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi evinde öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan incelemede herhangi bir suç kaydı bulunmayan Ahmad Rafik Olabi'nin elleri kelepçelendikten sonra öldürüldüğü tespit edildi. Ayrıca katil yada katillerin olaydan sonra evde arama yaptıkları belirlendi.

    ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA
    Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olaydan sonra ellerinde bir torbayla uzaklaşırken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için takip başlatıldı.

    3 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI
    Polis ekipleri şüpheliler Murat T.(27) ile Ferhat T.(23)'yi Bağcılar'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Olayın üçüncü şüphelisi Abdullah A.(30)'da 7 gün sonra Van'da yakalandı. Şüphelilerden Murat T.'nin 9 kez, Ferhat T.'nin 2 kez, Ablullah A.'nın ise daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlendi.

    SUÇLARINI İTİRAF EDİP CİNAYETİ ANLATTILAR
    Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Murat T. poliste verdiği ifadesinde "Amacımız hırsızlıktı. Polis olduğumuzu söyledik. Hazırladığımız sahte kimlikleri göstererek içeri girdik. Ondan para istediğimizde bize direnince ellerini kelepçeledik. Direnmeyi sürdürünce onu öldürdük. Daha sonra evde bulduğumuz paraları alarak olay yerinden ayrıldık." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da dehşet gecesi! Sahte polisler hırsızlık için girdikleri evde Suriyeli Ahmad Rafik Olabi'yi bıçaklayarak öldürdü
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